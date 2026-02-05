Яка ситуація в енергетиці 5 лютого?

Деталі розповів сам президент. Наразі міністр енергетики Денис Шмигаль перебуває в Харкові – щоб максимально активізувати всі робочі процеси в регіоні.

Дивіться також Чому в сусідів є світло, а у вас – ні: інтерв'ю експерта з енергетики про графіки відключень і коли стане легше

Непросто зараз у багатьох областях – на Київщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Чернігівщині, Сумщині, Запоріжжі та Донеччині. Президент заслухав доповіді звідти та подякував енергетичним компаніям, ремонтним та аварійним бригадам, а також підприємцям.

Важливо, щоб у людей була вся необхідна допомога… Хочу подякувати Нафтогазу за роботу над програмою теплих пакунків,

– додав Зеленський.

Понад 20 тисяч "Пакунків тепла" вже роздали вразливим категоріям населення, однак обсяг програми має вийти на рівень у понад 100 тисяч.

Нагадаємо, йдеться про речі, що допоможуть пройти холодний період, зігрітися, залишатися на зв'язку й зарядити медичні пристрої. Допомогу отримують маломобільні громадяни, люди у складних життєвих обставинах, одинокі пенсіонери, писала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Зеленський наголосив, що місцева влада в громадах і містах має підтримувати роботу урядових структур і Нафтогазу. Президент також відзначив ДСНС та Укргідроенерго за роботу фахівців із ліквідації наслідків російських ударів.

Чи скоро покращиться ситуація?