Какая ситуация в энергетике 5 февраля?

Детали рассказал сам президент. Сейчас министр энергетики Денис Шмыгаль находится в Харькове – чтобы максимально активизировать все рабочие процессы в регионе.

Смотрите также Почему у соседей есть свет, а у вас – нет: интервью эксперта по энергетике о графиках отключений и когда станет легче

Сейчас непростая ситуация во многих областях – Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Запорожской и Донецкой. Президент заслушал доклады оттуда и поблагодарил энергетические компании, ремонтные и аварийные бригады, а также предпринимателей.

Важно, чтобы у людей была вся необходимая помощь... Хочу поблагодарить Нафтогаз за работу над программой теплых пакетов,

– добавил Зеленский.

Более 20 тысяч "Пакетов тепла" уже раздали уязвимым категориям населения, однако объем программы должен выйти на уровень более 100 тысяч.

Напомним, речь идет о вещах, которые помогут пройти холодный период, согреться, оставаться на связи и зарядить медицинские устройства. Помощь получают маломобильные граждане, люди в сложных жизненных обстоятельствах, одинокие пенсионеры, писала премьер-министр Юлия Свириденко.

Зеленский отметил, что местные власти в общинах и городах должны поддерживать работу правительственных структур и Нафтогаза. Президент также отметил ГСЧС и Укргидроэнерго за работу специалистов по ликвидации последствий российских ударов.

Скоро ли улучшится ситуация?