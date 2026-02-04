Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Когда враг планирует новые атаки по украинской энергетике?

Министр энергетики рассказал, что ситуация в украинской энергетике остается очень сложной. По словам Шмыгаля, есть риск, что графики отключений могут ухудшаться.

Это связано с последним ударом и тем, что дефицит генерации в энергосистеме все еще остается значительным,

– пояснил чиновник.

При этом Денис Шмыгаль сообщил, что россияне готовятся к новым атакам по энергетике в ближайшую неделю.

"Усиливаем работу со всеми партнерами по получению энергетического оборудования. Уже более 30 стран оказывают поддержку, чтобы Украина прошла эту зиму", – подчеркнул глава Минэнерго.

Россияне не прекращают бить по энергетике Украины