Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
Когда враг планирует новые атаки по украинской энергетике?
Министр энергетики рассказал, что ситуация в украинской энергетике остается очень сложной. По словам Шмыгаля, есть риск, что графики отключений могут ухудшаться.
Это связано с последним ударом и тем, что дефицит генерации в энергосистеме все еще остается значительным,
– пояснил чиновник.
При этом Денис Шмыгаль сообщил, что россияне готовятся к новым атакам по энергетике в ближайшую неделю.
"Усиливаем работу со всеми партнерами по получению энергетического оборудования. Уже более 30 стран оказывают поддержку, чтобы Украина прошла эту зиму", – подчеркнул глава Минэнерго.
Россияне не прекращают бить по энергетике Украины
В ночь на 4 февраля враг снова нанес удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Отключения электроэнергии были зафиксированы в Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях.
В Харькове в результате российской атаки 3 февраля по энергетике и повреждения нескольких ТЭЦ было объявлена чрезвычайная ситуация. Без тепла остались 929 объектов и около 105 тысяч абонентов.
А в ДТЭК рассказали, что в тот день российские военные нанесли самый мощный удар по украинской энергетике с начала 2026 года. Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать питание пострадавших районов.