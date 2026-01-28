Найважча ситуація в енергосистемі сьогодні в Києві, Дніпрі, Кривому Розі та на Одещині. У столиці особливо важко забезпечити потребу киян в електриці, адже після січневих атак Київ має близько 30% від необхідної електроенергії. Проте ситуація не є катастрофічною і Київ навіть може повернутися до графіків погодинних відключень.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю 24 Каналу пояснив, коли Київ може повернутися до графіків, чому у ваших сусідів може бути світло, а у вас – ні та коли ситуація в енергосистемі покращиться. Більше деталей – читайте далі у матеріалі.

У якому стані українська енергосистема?

Який стан нашої енергосистеми станом на кінець січня 2026 року, враховуючи постійні російські атаки? Чи вдається нам "вирулити"?

Розділимо стан енергосистеми в цілому в Україні й стан в тих регіонах, які росіяни атакують з серпня. Це – Київ, Одещина, Дніпро і Кривий Ріг. Це ті регіони, куди завдають найбільш масованих ударів з метою максимально пошкодити інфраструктуру. Відповідно, саме там, на жаль, ситуація найскладніша.

Якби ми говорили в цілому по країні, то ситуація абсолютно спокійна, контрольована. Ми вже звикли до такого ритму атак, але саме у цих регіонах ситуація зараз дуже складна.

Насамперед вона складна в Києві, де після атак 9 січня і потім вже інших січневих атак відсутня та електрична генерація, яка складала 40 – 50% київського електричного балансу. Зараз її просто не існує, немає в мережі. Відновлення цих потужностей точно займе доволі довгий час. Мова не йде про тижні – мова йде про місяці. Тому, на жаль, Київ у дуже складній ситуації.

Київ має десь 30% від тієї електрики, яку потрібно було б мати, щоб задовольнити попит в столиці. Безумовно, ця ситуація складна. Ми проходимо її. Зараз, я думаю, можна вже доволі відповідально казати, що ми її пройдемо. Того ефекту, на який точно розраховував ворог – не буде.

Росіяни точно розраховували на абсолютний апокаліпсис, де люди сумно йдуть вздовж доріг в мороз -20, замерзають на узбіччі. Ось ці всі мрії росіян точно не справдяться, вони не будуть реалізовані, ми це вже розуміємо.

Проте, ситуація дуже складна, і дуже багато квартир, де реально холодно. +12 градусів зараз – непоганий результат. Є люди, в яких +8 – +10 градусів у квартирах. Це, на жаль, дуже складна ситуація.

Серйозні пошкодження теплоелектроцентралей не дають нормально забезпечити зараз в цілому Київ, і особливо такий район, як Троєщина. Він особливо сильно зараз страждає. Там найскладніша ситуація, туди кинуті всі можливі сили, наскільки я знаю. Усе для того, щоб підтримувати людей. Ситуація складна, але не катастрофічна.

Коли Київ повернеться до графіків відключень?

Якщо намагатися спрогнозувати подальший розвиток подій, то, за умови, що наша ППО продовжуватиме відпрацьовувати так само ефективно, як останні пару атак, коли збивається майже все, коли в нас є ракети (тоді графіки відключень повернуться, – 24 Канал). Ми знаємо тепер, що під час атак 9 січня і 13 січня, в нас просто не було ракет, якими можна було б зупинити певні типи балістичних ракет, якими нас атакували.

У нас просто не було чим (збивати ракети, – 24 Канал). Ми це знаємо із заяви президента. Я сподіваюся, що відбиття тепер буде знову ефективним. Це означатиме, що десь за тиждень, як я хочу вірити з того, що бачу в темпах ремонтів і відновлення, ми матимемо більш-менш стабільні графіки. Будемо розуміти, коли електрика буде, коли її не буде. Потім кожні 3 – 5 днів буде відчутно, що ці графіки стають м'якішими.

Ситуація крок за кроком буде покращуватися. Звісно, ми не застраховані від нових масованих атак й від їхніх наслідків теж. Це треба розуміти. Але помірковано-оптимістичний прогноз виглядає так. Відповідно до того, як ставатиме тепліше і зменшуватиметься споживання фізичної електрики, тим краще ставатиме ситуація, бо чим тепліше, тим менше люди потребують електрики.

Чи може бути в Україні гуманітарна катастрофа, як вона проявлятиметься?

Розділимо певні речі. Якщо у вас є гарний будинок з автономним опаленням, з самостійним забезпеченням водою, і ви можете в нього переїхати на цей складний час – зробіть це. Це зменшить навантаження на міську енергосистему, яка зараз переживає дуже складний час і це додасть вам комфорту. Якщо ви можете це зробити, то я тут повністю підтримую заклик (влади, – 24 Канал) – перейдіть в автономний режим на певний час, чому ні.

Якщо ні, то, дійсно, між 9 і 26 січня ми пройшли по межі техногенної катастрофи. Називайте її гуманітарною, називайте її техногенною, як завгодно. Але давайте на секунду уявимо, що в -20 Київ повністю позбавлений тепла і немає надії, що воно повернеться, немає електрики, що б відбувалося? Десятки тисяч замерзлих людей, які намагаються вибратися з міста, паніка і все, що з цим пов'язано. Ви бачите щось таке в Києві?

Слава Богу, ні.

Я бачу суворий настрій багатьох людей, що ми не здамося. У мене є друзі, в яких у будинок влетів дрон, там суттєво пошкоджена система опалення, в них реально було +4 в найхолодніші дні у квартирі. Я їм вже казав, що вас три людини, давайте ми звільнимо вам кімнату, ви будете в нас спати. У нас +14 – +16, це нормально. Вони сказали: "Ні, ми не здамося. Ми не залишимо нашу квартиру через те, що якісь *** вирішили нас звідти вигнати".

Мені здається, що це дуже непогано відображує загальний настрій в Києві: ми не здамося і ми вистоїмо.

Чи буде в Україні тотальний блекаут?

Чи є у вас розуміння, чому в Кремлі постійно відкидають енергетичне перемир'я? Про нього нібито мали б говорити на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі, але потім сказали, що не торкалися цього питання. У Кремлі ж кілька разів повторили, що вони на це не згодні.

Я за Кремль не готовий відповідати, насамперед тому, що ці люди, на мій погляд, далекі від будь-якого здорового глузду. Росіяни все ще сподіваються зломити українців таким енергетичним геноцидом, бо бачать, що на лінії фронту вони не мають великих успіхів. Вони кладуть величезну кількість своїх людей, а успіху немає. Їхня логіка абсолютно ненависницька до людей і особливо до українців, тут нема про що говорити.

Чи можливий сьогодні тотальний блекаут в Україні?

Ні. Загалом є багато регіонів, де відключень майже нема, або вони абсолютно мінімальні. У нас в чому зараз біда? Чотири великих регіони, про які я вже казав – Київщина, Дніпровщина, Криворіжчина й Одещина, дійсно зараз в дуже складній ситуації. Багато ударів, пошкоджені мережі, в Києві вибита генерація, в Кривому Розі так само сильно пошкоджена генерація. Але в цілому по країні ситуація абсолютно контрольована.

Так, у якихось регіонах може 2 – 3 дні бути складніше, але їх відновлять і вони повернуться до нормального забезпечення. І так само ми крок за кроком точно повернемо до нормального життя і Київ, і Одещину, і всі регіони. Тому крок за кроком все буде покращуватися, а з відходом холодів це ще й значно спрощується.

На жаль, під час морозів дуже важко працювати, відновлювати, особливо, коли у вас стоїть вибір. У людей і так обмаль доступу до електрики, а вам якийсь елемент треба відключити, щоб ремонтувати інше. Під час морозу рішення, найімовірніше, буде – поки почекаємо, не будемо ремонтувати. Але зараз не можна навіть на 10 МВт зменшити енергопостачання людям, якщо казати про Київ.

Зараз вже почало теплішати. Наступні кілька тижнів, щонайменше два тижні, як я розумію, має бути значно більш комфортна погода для відновлення енергосистеми. Вона не комфортна для людей, але значно комфортніша для відновлення енергосистеми.

Чому в сусідів є світло, а у вас – ні?

Людям здається, що світло зникає без логіки. Наскільки ці відключення справді зараз хаотичні, як відбувається розподіл по районах, по будинках?

Давайте спробую пояснити спочатку знизу вверх, а потім зверху вниз. Отже, знизу вверх, як виглядає ситуація? Припустимо, що ваш будинок в мирний час спокійно споживає 100 кВт електроенергії – 100 кВт потужності.

Але, на жаль, зараз, коли його включають, він споживає 300 – 350 кВт. Чому? Тому що всі люди, звісно ж, після відключення вмикають все, до чого можуть дотягнутися. Я можу зрозуміти людей, я сам в тій самій ситуації, коли мені хочеться відразу і все.

Проте також я розумію, що це призведе до простого результату: або станеться аварія на лінії, цілком ймовірно, що будинок просто відключиться через те, що в нього відгорів кабель, або спрацює запобіжник на найвищій підстанції й відключить будинок через перевантаження. Коли нас включать наступний раз, гарантувати не може ніхто. Тому що ми своє "вікно електрики" частково пропустили, бо перевантажили мережу.



Тепер давайте зворотну логіку покажу, що відбувається зверху вниз. Отже, уявімо собі, що була атака, пошкодили певну електричну підстанцію, доволі потужну – 330 кВт, наприклад, туди поїхали люди, за добу чи годин 16 – 18 її відновили, включили. І тут сталася аварія на одній з менших підстанцій в цьому районі.

На неї подали напругу, а вона не включилася, тому що була спроєктована працювати постійно, а її весь час включають-виключають – їй вже фізично погано. Вона не включилася, потрібен ремонт. Приїхала бригада, 4 – 5 годин ремонтувала в оптимальному варіанті, а може і 8 – 10 годин, включила, і люди тут же включили все, що могли, тому що вони досить довго були без електрики.

Це природно, я їх розумію, а трансформатор їх не зрозумів. І, відповідно, певні мікрорайони, які були суворо перевантажені, взяли й вимкнулися автоматично через запобіжник. Бригади поїхали їх перепідключати, але це теж займе час. Та найбільша підстанція, яка в цей час була в зоні подачі електроенергії, по внутрішньому графіку, з нього вийшла і там відключили зверху.

Весь цей район знову в зоні відключення, який по певному внутрішньому графіку існує в обленерго. От що зараз відбувається. І через це фактично неможливо передбачити, яким саме буде графік для певних будинків. Бо раніше будинок споживав 100 кВт, зараз цю ж чергу включають, а вона вже бере 350 кВт.

Що ж відбувається? Або пів черги не включилося, або включилося і тут же виключилося. І треба їх терміново-аварійно перепідключати.

От така в нас зараз ситуація. Щойно стане тепліше й одночасно або ми зможемо подавати більше електрики, бо суто фізично буде більше доступної потужності, то в такій ситуації подаватиметься більше електроенергії на цю частину мережі й тоді ми перейдемо до графіків – коли у нас буде хоч якийсь запас потужності на випадок того, що люди почали більше споживати.

Це все ще не скасує аварійні випадки, через перевантаження, але значно покращить ситуацію з передбачуваністю, коли працює, коли не працює. Тому що зараз в нас просто не вистачає розуміння, даних. От ми подали (світло, – 24 Канал) і незрозуміло, вистачить чи не вистачить, бо люди включають значно більше, ніж вони включали раніше. У цьому біда.

І це ж ми не застраховані від того, що найближчими днями може повторитися якась атака і, відповідно, якщо знову щось прилетить, то ми не повертаємося до графіків, а діємо знову аварійно, допоки не будемо розуміти стан енергосистеми?

Так, абсолютно точно. На жаль, ми не можемо передбачити результати атак. Я про це одразу сказав. Сподіваюся на наші війська ППО, які фантастично працюють і показують фантастичні результати, проте не буває 100% збиття. Щось та проходить. На жаль, це щось може опинитися саме в тій підстанції, яка відповідає за ваш чи мій будинок, і тоді ми будемо сидіти й чекати.

А те, що поділяють будинки на кілька фаз чи вводів? Це для того, аби легше проживати цей період відключень?

Абсолютно точно. Великі будинки зазвичай розділені на кілька вводів, тому що інакше можна перевантажити. Сенс цієї ідеї в тому, щоб людям більше дісталося електроенергії, хоча, можливо, не одночасно. Я знаю, що відбувається в чатах будинків, де два парадних на одному вводі, а три на іншому.

Люди, використовуйте це позитивно! Дійсно, привід познайомитися з сусідами, запрошуйте їх зарядитися, попити чаю чи ще щось. На жаль, зараз така ситуація. Часом повний будинок, якщо включити, він залишиться весь без електрики. Тому вас включать по черзі.

Чи захищені зараз українські енергооб'єкти?

Є думки, що українська енергосистема фактично зруйнована, а після кожного обстрілу ми котимося кудись вниз. Енергосистема дійсно не встигає відновлюватися?

Дивіться, насправді ремонти тривають постійно, і йдуть вони дуже швидко. Гадаю, що ніде у світі так швидко мережі не відновлюють. Те саме стосується й опалення та генерації. Водночас ви бачите, яка зараз інтенсивність атак – кожні 7 – 10 днів. А десь з грудня у Києві не було жодного дня без атак. Йдуть і балістичні ракети, і дрони, які сфокусовано вибивають критичну інфраструктуру.

На Київщині, Одещині, у Дніпрі, Кривому Розі дуже багато різних пошкоджень. Здебільшого вони не є критичними, але "тисячу порізів" фізично складно відновлювати. І ми реально почали втрачати людей – через втому, через хвороби. Під час робіт це теж трапляється. Буває, що люди працюють по 2 – 3 зміни на добу, потім 5 – 6 годин сну та знову на роботу. Це реально виснажує.

Ситуація – складна, але відновлення йде настільки швидко, наскільки це можливо.

Минулого тижня президент говорив, що всі, хто працюють в енергетичній сфері, мають бути заброньовані. Чому до цього не готувалися раніше?

Думаю, інтенсивність атак по конкретних регіонах, на жаль, застала нас трохи зненацька. Спокійне проходження зими 2024 – 2025 років. Далі було спокійне літо. Ми успішно протистояли тодішнім атакам. Після цього росіяни придумали тактику атак по конкретних регіонах. Це короткотерміново принесло нам суттєві проблеми, але впораємося з цим.

Зараз значно покращилася координація. Бригади переміщуються з регіону в регіон. На Київщині працюють львів'яни, одесити. Кривий Ріг до опалювального сезону готували люди фактично з усієї України. У нас вистачає людей, якщо ми будемо встигати їх оперативно переміщувати в регіони, які під атакою.

Я бачу, що зараз Міненерго увімкнулося. Кожен регіон потребує підсилення. Він сам по собі не встоїть, якщо не допомагати додатковими аварійними бригадами. Коли ж вони приїжджають, то ситуація змінюється на краще.

Чи наше енергетичне обладнання зараз більш захищене, ніж під час минулих зим?

Нам треба рухатися далі. Ми побачили, що захист другого рівня сьогодні дуже непогано відпрацьовує, але нам треба думати, як захистити більшу частину елементів. Теперішній захист захищає ключовий елемент підстанції – так званий автотрансформатор. Це величезний, технологічний та дорогий об'єкт, але він не єдиний.

Навколо нього зроблена потужна захисна система. Є фортифікації, які витримали по 17 – 20 атак дронів протягом однієї хвилі. Є фортифікації, які витримали по кілька ракет. Є фортифікації, які по 60 – 70 уражень вже витримали. Але, на жаль, навколо цього "серця" є багато іншого обладнання.



Сама по собі підстанція займає від 17 до 44 гектарів. Уся ця територія покрита різним обладнанням: вимикачі, реле, з'єднувачі тощо. І ось ця частина йде під ураження. Так, це все відносно просто відновлюється. Це не є супертехнологічне обладнання. Але все одно потрібен час, щоб відновити його. Відповідно, тоді люди без електрики.

Ми зараз працюємо над тим, як переформатувати захист, аби вже була захищена уся територія. Це інші технічні рішення, на які точно піде час. Тут не вийде, умовно, за три місяці все поміняти, але ми до того йдемо. Крок за кроком убезпечуємо нашу систему та будуємо максимально захищену систему передачі електроенергії.

Чому тоді в Києві така ситуація? Чи могли там краще підготуватися? Була інформація, що деякі групи в Києві не були натреновані, як спускати воду з труб.

Якби вони не були натренованими, то ми б зараз мали тисячі будинків із замерзлими трубами. У нас їх десятки, можливо, трохи більше сотні. І це з 12 тисяч будинків у Києві. З них понад 6 тисяч вже зливалися, а 4,5 тисячі навіть по кілька разів. Тож насправді людей тренували, готували обладнання. Але цей фактор розслабленості після зими 2024 – 2025 років дав свій ефект.

Знаю, що профільні люди, які відповідають за це у Києві, зверталися до міськради. Просили більше генераторів, більше грошей на купівлю обладнання. Їм дозволили закупівлі в жовтні. Поки тривали процедури закупок, то лише зараз це починає приїжджати. Муніципальні структури не можуть швидко все купити. Гроші в жовтні затвердили, в листопаді оголосили тендери тощо.

Департамент, заступник мера працювали над цим в межах тих можливостей, які в них реально були. Я щиро вважаю, що ця вертикаль свої обов'язки чітко розуміла та робила, що могла. Київтеплоенерго та інші насправді багато зробили, але недостатньо. Не вистачало ні ресурсів, ні певної політичної сфокусованості на всіх рівнях. Це стосується не лише Києва, але й всіх. Не кажу вже й про всяких "міндічів", які теж свої "внески" в цю історію зробили.

Я б зараз не шукав би винних. Зараз варто інтенсивно думати, як підготуватися до липня-серпня. А в нас будуть проблеми через величезне споживання, якщо буде спека. Згадайте 2024 рік. Ремонтний сезон для Енергоатому ніхто не скасовував, енергоблоки мають піти в ремонт. Після цього буде наступна зима.

За енергетичним календарем ми ще відбиваємося, а паралельно думаємо, як проходити наступну зиму. Що встигнемо зробити до наступної зими? А що не встигнемо? Багато роботи, але вона вже почалася. Йде робота над тим, що робити далі.

Про бюрократичні процедури, це ж стосується і міжнародної підтримки? Багато країн пообіцяли різне обладнання. Воно ж їхатиме не один день. Це вже буде на наступний сезон?

Це теж правда. Усі ці анонси нам найближчим часом не дуже допоможуть. Треба дуже старанно працювати з партнерами, щоб вони допомогли до наступної зими. Середній термін надання допомоги – від оголошення до отримання – становить більш ніж рік.

Ми не можемо стільки чекати. Потрібно активно працювати, щоб якнайшвидше отримати та використати обладнання. Це має бути у фокусі. Я бачу, що це розуміють і в багатьох енергетичних компаніях, і в Міністерстві енергетики. Нам дійсно треба готуватися до наступного сезону. Без ресурсів, які ми можемо отримати зараз лише від міжнародних партнерів, ми нормально не підготуємося.

Яка ситуація зараз в європейській енергетичній системі? Чи можуть вони сказати, що їм потрібніше це обладнання?

Дивіться, ми будемо продовжувати імпортувати електроенергію з Європи. Ми швидко свою генерацію не відновимо до потрібного рівня. Певний час будемо імпортувати з Європи. У наших сусідів генерації достатньо, щоб з нами ділитися. Але так само всі ці країни були б раді, щоб ми не імпортували, а експортували дешеву електроенергію з України до них.

Тож тут така історія: з одного боку, запас міцності від Європи є, але з іншого боку – там робитимуть все можливе, щоб Україна якнайшвидше не імпортувала, а експортувала електрику.

Якщо будуть такі обстріли енергетичних об'єктів в Європі, то вони зможуть це пережити так, як Україна? Чи там все складніше?

Нещодавно був інцидент в Берліні, коли спалили один кабельний короб. Відновлювали десь 10 днів. 50+ тисяч домогосподарств у Берліні сиділи без електрики 10 днів.

Коли ситуація зі світлом стане кращою?

Чи можемо ми зробити якийсь прогноз, якщо суворі морози знову повернуться, що тоді робити українцям?

Гадаю, якщо знову буде -15…-20 градусів, то знову виникне складна ситуація. Звісно, багато що залежатиме від ППО. Якщо припустити, що наша ППО має достатньо засобів ураження й у нас не буде така ситуація, як 9 січня, то моє передбачення, що ситуація буде абсолютно під контролем.

До того часу вдасться відновити опалення в Києві, коли 1 – 2 ракети, якщо й пройдуть, то не нароблять серйозних проблем, і Київ житиме по передбачуваному графіку. Можливо, буде лише 6 годин електрики на добу. Але якось вже будемо з цим.

Це не триватиме довго. Думаю, на початку березня повернеться значно комфортніша ситуація. Вона точно буде доволі комфортною у квітні-червні, коли споживання на мінімумі. Також у нас буде час екстреними темпами відновлювати енергосистему та запас міцності.

Дехто продовжує скуповувати різне дороге обладнання, боячись цих тривалих відключень. Кому це справді необхідно, а кому достатньо чого базового?

Якщо бути чесним, то комфортну ситуацію упродовж 8 – 10 годин у квартирі під час відключення може забезпечити як конструкція за 50 – 60 тисяч гривень, так і конструкція за 15 – 20 тисяч доларів.

У жодному разі не раджу генератори у квартирах. Є випадки загибелі через увімкнутий генератор на балконах. Квартири – місце для батарей. Бажано для безпечних батарейних комплексів. LiFePO4 (найбезпечніші батареї, – 24 Канал) – оптимальне рішення, що є пожежостійким та найбільш стабільним.

Чому в Харкові менше відключень, ніж в Києві?

Харків постійно під обстрілами. Люди пишуть в соцмережах, що там немає таких жорстких вимкнень світла, як у Києві, чому так?

Харків – прифронтове місто, його не відключають. Є постанова Кабінету міністрів, згідно з якими до Харкова та інших прифронтових міст не застосовують графіки відключень по країні. Тому в Харкові об'єктивно краща ситуація. Там є внутрішня генерація. Слава Богу! Хай працює далі!

Також там споживання менше, ніж в Києві, Одесі, але це вже вторинне. Є адміністративне рішення не відключати й забезпечувати Харків електрикою. І місто того заслуговує, адже постійно перебуває під російськими ударами. Так, це дає нам з вами 2 години зайвих відключень на добу, але вони того варті.