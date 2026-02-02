Чи можна відновити київські ТЕЦ?

Цю інформацію в етері "Київ24" прокоментував голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. Нардеп розповів про можливості ремонту.

Депутат підтвердив, що після найбільшої кількості влучань російських ракет і дронів по одній із ТЕЦ Києва "є питання". Тривають роботи, щоб знову запустити її.

І хоча наразі про повноцінний ремонт не йдеться, адже для цього насамперед потрібні час і відповідні ресурси, – усі київські ТЕЦ підлягають відновленню.

Зараз тривають відповідні роботи задля того, аби всі ТЕЦ міста Києва працювали й давали можливість передачі тепла, водопідігріву й генерації електроенергії,

– наголосив Нагорняк.

Для повноцінного відновлення, зокрема підстанцій Укренерго, потрібні тижні, можливо навіть місяці, а також дороге обладнання. На жаль, наразі Україна ним не забезпечена повноцінно.

До слова, раніше керівник Ради української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв розповів для Укрінформу, що результати ремонтів столичних ТЕЦ містяни суттєво відчують під час наступного опалювального періоду. Наразі ж діють так звані аварійні схеми: "Тому тепло буде, але не в таких великих об'ємах, як раніше".

За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, генерацію пошкоджених ТЕЦ поки замістять розподіленими джерелами – когенераційними установками й блочно-модульними котельнями.

Яка ситуація в Києві?