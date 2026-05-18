Об этом сообщили в полиции.

Смотрите также В Киеве женщина открыла стрельбу во дворе дома из-за замечания: есть раненый

Что известно о стрельбе в столице?

В Киеве вечером 18 мая произошла стрельба в Деснянском районе. По информации полиции, местный житель во время конфликта совершил два выстрела и скрылся в квартире.

Правоохранители сообщили, что, к счастью, никто не пострадал, а по прибытии полиции со стрелком начали вести переговоры.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

По состоянию на 21:41 полиция задержала злоумышленника. Продолжаются следственные действия и началось расследование за хулиганство.

Другие похожие случаи в Украине

Во Львове 14 мая мужчина совершил около десяти выстрелов в воздух. Правоохранители расследуют дело как хулиганство.

Полицейские ликвидировали мужчину, который открыл огонь по правоохранителям в Хмельницкой области и убежал в лесополосу. Нападающий бросил гранату в сторону лесников, а потом, увидев бронеавтомобиль, снова начал стрелять. В конце концов мужчину нивелировали спецназовцы.

В помещении городского совета на Кировоградщине произошла стрельба в результате которой пострадали два человека. Раненых сразу доставили в больницу.