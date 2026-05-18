Про це повідомили в поліції.

Що відомо про стрілянину в столиці?

У Києві ввечері 18 травня сталася стрілянина у Деснянському районі. За інформацією поліції, місцевий мешканець під час конфлікту здійснив два постріли та сховався у квартирі.

Правоохоронці повідомили, що, на щастя, ніхто не постраждав, а після прибуття поліції зі стрільцем почали вести перемовини.

Станом на 21:41 поліція затримала зловмисника. Тривають слідчі дії та розпочалося розслідування за хуліганство.

Інші схожі випадки в Україні

У Львові 14 травня чоловік здійснив близько десяти пострілів у повітря. Правоохоронці розслідують справу як хуліганство.

Поліцейські ліквідували чоловіка, який відкрив вогонь по правоохоронцях у Хмельницькій області та втік у лісосмугу. Нападник кинув гранату у бік лісників, а потім, побачивши бронеавтомобіль, знову почав стріляти. Зрештою чоловіка нівелювали спецпризначенці.

У приміщенні міської ради на Кіровоградщині сталася стрілянина внаслідок якої постраждали двоє людей. Поранених одразу доставили до лікарні.