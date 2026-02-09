Об этом сообщает NV. Журналисты побывали на объекте.
Как сейчас выглядит Дарницкая ТЭС?
В медиа напомнили, что с августа 2025 года ТЭЦ пережила 9 ракетно-дроновых атак.
Из-за крайне низкой температуры Дарницкая ТЭЦ покрылась толстым слоем льда. Во время одного из последних российских обстрелов объекта энергетики часть оборудования и труб станции получила повреждения, из-за чего вода начала вытекать наружу,
– рассказали журналисты.
Дарницкая ТЭС сейчас: смотрите видео
Ранее вид этой ТЭС показали в ДТЭК. Там отметили, что половины тепловой электростанции просто нет.
Сколько еще будет холодно в Украине?
На этой неделе в Украине должно потеплеть. Синоптики обещают, что морозы наконец-то спадут.
Однако надо пережить еще несколько холодных дней. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о сложных днях.
Однако надо пережить еще несколько холодных дней. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о сложных днях.
Какая ситуация в Украине с энергетикой?
Как рассказали в Укрэнерго 9 февраля, часть атомных энергоблоков пока работает не на полную мощность. Это связано с повреждением ключевых высоковольтных подстанций.
А из-за последствий предыдущих российских атак во всех регионах Украины применяют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности. В отдельных областях вынужденно применены аварийные обесточивания.
Бурштынская ТЭС, которая остановилась после обстрела 7 февраля, частично возобновила подачу тепла 9 февраля 2026 года. Жителей просят рассказать о внутридомовых сетях.
Владимир Зеленский заявил, что более чем 1400 многоквартирных домов Киева до сих пор без отопления. Президент сказал, что следует работать над усилением ПВО.