Об этом сообщает NV. Журналисты побывали на объекте.

Как сейчас выглядит Дарницкая ТЭС?

В медиа напомнили, что с августа 2025 года ТЭЦ пережила 9 ракетно-дроновых атак.

Из-за крайне низкой температуры Дарницкая ТЭЦ покрылась толстым слоем льда. Во время одного из последних российских обстрелов объекта энергетики часть оборудования и труб станции получила повреждения, из-за чего вода начала вытекать наружу,

– рассказали журналисты.

Дарницкая ТЭС сейчас: смотрите видео

Ранее вид этой ТЭС показали в ДТЭК. Там отметили, что половины тепловой электростанции просто нет.

Сколько еще будет холодно в Украине?

На этой неделе в Украине должно потеплеть. Синоптики обещают, что морозы наконец-то спадут.

Однако надо пережить еще несколько холодных дней. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о сложных днях.

К слову, подробный прогноз погоды вашего города теперь в новом сервисе 24 Канала. Данные обновляем ежедневно.

Какая ситуация в Украине с энергетикой?