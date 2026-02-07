В Киеве прогнозируют сильные морозы, в частности, ночью. Тем временем ситуация в энергосистеме остается тяжелой. Жители столицы получают электроэнергию только на полтора – два часа. Об этом говорится в заявлении мэра Виталия Кличко.

Смотрите также В части Киева света будет больше: графики изменят из-за уничтожения Дарницкой ТЭЦ

Чего ожидать киевлянам в ближайшие дни?

Должны пройти ближайшие несколько суток, которые будут очень сложными для Киева,

– подчеркнул городской голова.

Он сообщил, что поручил руководителям районных администраций Киева обеспечить нормальную работу пунктов обогрева. В них должны быть тепло, электричество и еда.

Вместе с городскими службами районы должны позаботиться о подключении генераторов, наличие горючего и всего необходимого. Пункты должны работать так, чтобы киевляне могли прийти согреться, зарядить телефоны, выпить горячего чая и перекусить.

Также ранее в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах обустроили опорные пункты, где жители могут при необходимости остаться на ночь.

Напомним, что в Киеве более 1000 многоэтажек остались без отопления после того, как враг повредил Дарницкую ТЭС во время атаки 3 февраля.

Какова ситуация в энергосистеме Украины?