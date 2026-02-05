Об этом сообщили в Минэнерго.
Смотрите также Тепла в части домов Киева не будет, пока не починят Дарницкую ТЭЦ: перечень адресов
Где в Киеве будет больше света?
Сейчас наиболее сложной зоной в Киеве остается район, который питала Дарницкая ТЭЦ-4.
Восстановление теплоснабжения там в ближайшее время не будет.
Поэтому энергетики пытаются обеспечить улучшенные графики электроснабжения,
– отметили в Минэнерго.
Всего 5 февраля над восстановлением света в городе работали 64 ремонтные бригады.
Также продолжается работа по установке и запуску когенерационных газовых установок. Вскоре планируется запуск установок мощностью 9 МВт и 18 МВт.
"Вместе с запуском критически важным вопросом остается обеспечение физической защиты этих объектов", – отмечают в министерстве.
Кроме того, ближайшие дни в Украину доставят 596 тонн гуманитарной помощи, в частности трансформаторы, изоляторы, генераторы и другое критически важное оборудование. Все это передадут энергокомпаниям, органам местной власти и на объекты критической инфраструктуры по всей стране.
Ситуация в энергетике: последние новости
В Харькове по состоянию на 5 февраля без централизованного теплоснабжения оставалось около 100 тысяч семей. Благодаря защите основное оборудование удалось сохранить.
4 февраля Денис Шмыгаль сообщил, что графики отключений могут ухудшаться из-за последних ударов по энергетике и дефицит генерации в энергосистеме.
Кроме того, министр заявил, что Россия готовит новые атаки на украинскую энергетику в ближайшую неделю.