Что происходит с теплоснабжением в Харькове?
Также министр ознакомился с инженерной защитой на объекте, который был поврежден после обстрела, о чем говорится в социальных сетях Дениса Шмыгаля.
Осмотрел ход ремонтных работ. Энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить свет и тепло, однако повреждения существенные. Спасибо ремонтным бригадам за сверхтяжелую работу.
Он рассказал, что централизованного теплоснабжения остались около 100 тысяч семей. В то же время Шмыгаль написал, что основное оборудование не энергетических объектов удалось сохранить благодаря защите.
Обсудили насущные потребности харьковских энергетиков,
– добавил Денис Шмыгаль.
Заметьте! Министр энергетики отметил, что дал задание передать необходимое оборудование с хаба Министерства энергетики для оперативного восстановления.
Что рассказал Зеленский о ситуации в энергетике?
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Денис Шмыгаль сегодня в Харькове, чтобы максимально активизировать все рабочие процессы, которые есть в регионе
В то же время ситуация в Киеве, по словам украинского лидера, остается сложной. Сейчас более 1 100 домов – без отопления.
Зеленский отметил, что важно, чтобы у людей была вся необходимая помощь, которая нужна.
Что еще следует знать о ситуации в Харькове?
- Напомним, что во время атаки россиян 3 февраля была повреждена одна из ключевых ТЭЦ Харькова. Сейчас ее восстановление невозможно. В городе сливают теплоноситель, чтобы избежать аварий и замерзания теплосети.
- В то же время Игорь Терехов – мэр города – заявил, что в Харькове чрезвычайная ситуация. Он пояснил, что власти города квалифицируют это как чрезвычайная ситуация местного уровня. Все соответствующие документы уже сделаны, чтобы иметь определенные возможности действовать, это нам очень нужно.