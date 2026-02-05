Соответствующее заявление мэр города Виталий Кличко сделал в своем телеграм-канале. Он также обнародовал список адресов, по которым в столице отсутствует теплоснабжение из-за повреждения теплообъекта.
К теме Авто было на глубине более 4 метров: в ГСЧС рассказали детали трагедии на Киевском водохранилище
В скольких домах Киева люди остались без тепла?
По словам Кличко, Дарницкая ТЭЦ обеспечивала теплом более 1100 жилых домов более 1100 жилых домов в Дарницком и Днепровском районах. Там пока что восстановить отопление не удастся.
Специалисты оценивают, что на полноценное восстановление работы станции уйдет не менее двух месяцев – при условии, что Россия не нанесет новых ударов по объекту.
Кличко также отметил, что ДТЭК ввел максимально щадящие графики отключений электроэнергии именно для тех домов в Дарницком и Днепровском районах, которые остались без отопления.
Интересно! Журналисты Общественного показали, как выглядит Дарницкая ТЭЦ после очередного российского обстрела.
Какова ситуация с теплом и светом в Украине?
Недавно министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что из-за недавних массированные удары по энергетической инфраструктуре и существенный дефицит мощностей графики почасовых отключений электроэнергии могут стать жестче.
Восстановительные работы продолжаются по всей стране. В частности, в Киеве и Киевской области к работе привлечено более 230 ремонтных бригад, а также дополнительно прибыли 40 специализированных бригад от "Нафтогаза".
При этом, по словам Шмыгаля, российская сторона готовится к новым атакам на украинскую энергосистему уже в ближайшую неделю. В то же время более 30 стран мира помогают Украине с поставками необходимого энергетического оборудования, чтобы успешно пройти зимний период.
Сейчас самая сложная ситуация с электроснабжением и теплом сохраняется в Киеве и Киевской области, а также в Харьковской, Сумской и Полтавской областях. В других регионах, в частности в Днепропетровской и Черкасской областях, ситуация остается напряженной, но контролируемой.