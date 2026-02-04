Журналисты показали, как выглядит станция после обстрела. Об этом сообщает Общественное.

Как выглядит Дарницкая ТЭЦ после обстрела?

В ночь на 3 февраля Россия массированно ударила по украинской энергетике. Среди целей была Дарницкая ТЭЦ, которая получила существенные повреждения.

Министр энергетики Денис Шмыгаль отметил, что восстановление ТЭЦ займет значительное время. Дарницкая ТЭЦ производила только тепло для населения.

На видео видны существенные разрушения основного здания, воронки от ракет и обледенелые трубы.

