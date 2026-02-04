Об этом сообщает Суспильное.

Какие данные об обстрелах Украина передала США?

Ольга Стефанишина рассказала, что 3 февраля посольство передало подробную информацию обо всех обстрелах, которые происходили с момента объявления так называемого согласия России на перемирие.

Данные подготовили во взаимодействии с Вооруженными силами и Министерством энергетики.

"Стефанишина уверена, что эти данные повлияют на переговоры, поскольку подрывают позицию России. Посол надеется, что американская сторона выберет подход "меньше иллюзий, больше давления", – привело СМИ слова чиновницы.

Кроме этого, Украина сосредоточится на лоббировании в Конгрессе США законопроекта о санкциях против стран, которые покупают российские энергоресурсы. Интересно, что в обеих палатах зарегистрировано не менее 3 таких законопроектов.

Госпожа посол уточнила, что сейчас идет работа над текстами и поиск компромиссов. Чтобы вынести эти проекты на голосование, нужна "мобилизация воли".

Справка. Самым известным является законопроект республиканца Линдси Грэма. Документ ждет уже более года. Он предлагает ввести 500 процентов пошлин для стран, которые закупают российские энергоносители, в частности, Индии и Китая. Впрочем, Индия до сих пор закупает российскую нефть, хотя Трамп говорил, что договорился с Моди.

