Имена шахтеров, погибших в результате российской атаки, назвали в ДТЭК.

Кто из шахтеров погиб из-за атаки 1 февраля?

Компания 1 февраля понесла серьезные потери – российский дрон унес жизни 9 шахтеров, которые работали на одном из объектов. Это произошло в Терновке, что на Днепропетровщине. Этот день стал самым трагическим для команды за все время полномасштабного вторжения.

Враг ударил по гражданскому автобусу, где в тот момент находились немало людей. 12 пассажиров погибли, среди них было 9 шахтеров ДТЭК.

В компании рассказали о погибших. Россия во время террористической атаки убила:

горняка очистного забоя Андрея Сморгунова;

машиниста горных выемочных машин Романа Лысогоря;

помощника начальника участка Дениса Бойкова;

подземного электрослесаря Романа Мухонько;

горняка очистного забоя Николая Довбыша;

горняка очистного забоя Руслана Чичиекова;

механика участка Евгения Тарасенко;

горнорабочего по ремонту горных выработок Дениса Кармелицкого;

горного мастера Виталия Булаша.



Россия убила 9 шахтеров на Днепропетровщине / Фото ДТЭК

Мы никогда не забудем эти имена. И никогда не простим врагу эту потерю,

– написали в компании.

В каком состоянии пострадавшие горняки?

Главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал, что пострадавшим из-за атаки шахтерам оказывают помощь. Один из них – 22-летний Дмитрий. Несмотря на возраст, парень работал и обеспечивал семью, его отец – человек с инвалидностью. Рядом с Дмитрием была мама, которая молится за то, чтобы он выжил. Известно, что после первого взрыва Дмитрий выпрыгнул из автобуса, который уже пылал, и начал вытаскивать друзей. Второй удар нанес парню ранения. Дмитрий уже перенес две операции и переливание крови.

Также среди пострадавших – 53-летний Виталий. У него диагностировали ожоги лица и дыхательных путей и ушиб легких. После атаки он нуждался в искусственной вентиляции легких, но пока даже разговаривает и ест.

Крайне тяжелое состояние – у 28-летнего шахтера по имени Денис. Мужчина получил серьезные переломы костей головы, множественные ранения шеи, лица, туловища и кишечника. Уже несколько суток Денису переливают кровь. Однако постепенно пострадавший приходит в сознание и начал разговаривать.

Руководители шахт постоянно следят за состоянием здоровья травмированных горняков.

Как произошла атака на автобус с гражданскими?