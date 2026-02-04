Імена шахтарів, які загинули внаслідок російської атаки, назвали в ДТЕК.
Дивіться також Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК
Хто з шахтарів загинув через атаку 1 лютого?
Компанія 1 лютого зазнала серйозної втрати – російський дрон забрав життя 9 шахтарів, які працювали на одному з об'єктів. Це сталося в Тернівці, що на Дніпропетровщині. Цей день став найтрагічнішим для команди за весь час повномасштабного вторгнення.
Ворог вдарив по цивільному автобусу, де в той момент перебували чимало людей. 12 пасажирів загинули, серед них було 9 шахтарів ДТЕК.
У компанії розповіли про загиблих. Росія під час терористично атаки вбила:
- гірника очисного забою Андрія Сморгунова;
- машиніста гірничих виїмкових машин Романа Лисогорю;
- помічника начальника дільниці Дениса Бойкова;
- підземного елекрослюсаря Романа Мухонька;
- гірника очисного забою Миколу Довбиша;
- гірника очисного забою Руслана Чічієкова;
- механіка дільниці Євгена Тарасенка;
- гірника з ремонту гірничих виробок Дениса Кармелицького;
- гірничого майстра Віталія Булаша.
Росія вбила 9 шахтарів на Дніпропетровщині / Фото ДТЕК
Ми ніколи не забудемо ці імена. І ніколи не пробачимо ворогу цю втрату,
– написали в компанії.
У якому стані постраждалі гірники?
Головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко розповів, що постраждалим через атаку шахтарям надають допомогу. Один з них – 22-річний Дмитро. Не зважаючи на вік, хлопець працював та забезпечував родину, його батько – людина з інвалідністю. Поруч з Дмитром була мама, яка молиться за те, щоб він вижив. Відомо, що після першого вибуху Дмитро вистрибнув з автобуса, який вже палав, та почав витягувати друзів. Другий удар завдав хлопцеві поранення. Дмитро вже переніс дві операції та переливання крові.
Також серед постраждалих – 53-річний Віталій. У нього діагностували опіки обличчя та дихальних шляхів і забій легень. Після атаки він потребував штучної вентиляції легень, але наразі навіть розмовляє та їсть.
Украй важкий стан – у 28-річного шахтаря на ім'я Денис. Чоловік дістав серйозні переломи кісток голови, множинні поранення шиї, обличчя, тулуба та кишківника. Вже кілька діб Денисові переливають кров. Однак поступово постраждалий приходить у свідомість та почав розмовляти.
Керівники шахт постійно стежать за станом здоров'я травмованих гірників.
Як відбулася атака на автобус із цивільними?
У Павлоградському районі Дніпропетровщини 1 лютого російські ударні безпілотники атакували службовий автобус, у якому їхали працівники шахт ДТЕК. Тоді загинули 12 людей, а 16 – були поранені.
Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко зазначив, що атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури тривають майже без перерви. Втрата людей стала найбільшою для компанії під час тривалої війни.
Дніпропетровська область оголосила 2 лютого Днем жалоби за загиблими шахтарями, які загинули через терористичні дії Росії.