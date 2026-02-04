Імена шахтарів, які загинули внаслідок російської атаки, назвали в ДТЕК.

Дивіться також Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК

Хто з шахтарів загинув через атаку 1 лютого?

Компанія 1 лютого зазнала серйозної втрати – російський дрон забрав життя 9 шахтарів, які працювали на одному з об'єктів. Це сталося в Тернівці, що на Дніпропетровщині. Цей день став найтрагічнішим для команди за весь час повномасштабного вторгнення.

Ворог вдарив по цивільному автобусу, де в той момент перебували чимало людей. 12 пасажирів загинули, серед них було 9 шахтарів ДТЕК.

У компанії розповіли про загиблих. Росія під час терористично атаки вбила:

гірника очисного забою Андрія Сморгунова;

машиніста гірничих виїмкових машин Романа Лисогорю;

помічника начальника дільниці Дениса Бойкова;

підземного елекрослюсаря Романа Мухонька;

гірника очисного забою Миколу Довбиша;

гірника очисного забою Руслана Чічієкова;

механіка дільниці Євгена Тарасенка;

гірника з ремонту гірничих виробок Дениса Кармелицького;

гірничого майстра Віталія Булаша.



Росія вбила 9 шахтарів на Дніпропетровщині / Фото ДТЕК

Ми ніколи не забудемо ці імена. І ніколи не пробачимо ворогу цю втрату,

– написали в компанії.

У якому стані постраждалі гірники?

Головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко розповів, що постраждалим через атаку шахтарям надають допомогу. Один з них – 22-річний Дмитро. Не зважаючи на вік, хлопець працював та забезпечував родину, його батько – людина з інвалідністю. Поруч з Дмитром була мама, яка молиться за те, щоб він вижив. Відомо, що після першого вибуху Дмитро вистрибнув з автобуса, який вже палав, та почав витягувати друзів. Другий удар завдав хлопцеві поранення. Дмитро вже переніс дві операції та переливання крові.

Також серед постраждалих – 53-річний Віталій. У нього діагностували опіки обличчя та дихальних шляхів і забій легень. Після атаки він потребував штучної вентиляції легень, але наразі навіть розмовляє та їсть.

Украй важкий стан – у 28-річного шахтаря на ім'я Денис. Чоловік дістав серйозні переломи кісток голови, множинні поранення шиї, обличчя, тулуба та кишківника. Вже кілька діб Денисові переливають кров. Однак поступово постраждалий приходить у свідомість та почав розмовляти.

Керівники шахт постійно стежать за станом здоров'я травмованих гірників.

Як відбулася атака на автобус із цивільними?