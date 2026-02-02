Про це повідомляє ДТЕК.

Що кажуть в ДТЕК про російську атаку на автобус із шахтарями?

У Павлоградському районі росіяни атакували автобус, в якому перебували багато шахтарів. З них загинули 12 людей, ще більше – дістали поранення. У ДТЕК кажуть, що ця втрата найбільша від початку повномасштабного вторгнення. Для компанії день загибелі шахтарів став трагічним.

Тому 2 лютого згадуються імена тих шахтарів, які загинули від рук російського агресора, перебуваючи на надскладній та небезпечній роботі.

Сумуємо разом із родинами загиблих. Надаємо усю необхідну допомогу пораненим. Вічна пам’ять колегам, які загинули за світло. Ніколи не забудемо,

– йдеться в повідомленні компанії.

День жалоби Дніпропетровська ОВА оголосила зокрема й у Тернівці, де сталася трагедія. За загиблими працівниками шахти сумує вся область.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним загиблих шахтарів. Вічна пам'ять жертвам російського терору.

За словами начальника ОВА Олександра Ганжі, після того, як росіяни вдарили по автобусу в Тернівці, по місту сталася ще одна атака дронами. Унаслідок цього загорілись адмінбудівля та прибудова до неї. Крім того, росіяни атакували й інші громади області.

Що відомо про загибель шахтарів?