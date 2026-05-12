Про це в інтерв'ю OBOZ.UA розповів брат Неліпи Андрій.

Андрій Неліпа розповів, що після загибелі брата родина зіткнулась з бюрократією. Рідні телеведучого проживають велике горе і водночас повинні займатися оформленням різних документів.

Брат Максима поділився, що під час оформленням документів родина побачила певні проблеми у системі, з якими досі стикаються близькі полеглих українських захисників.

Люди думають, що 15 мільйонів автоматично отримують усі родини загиблих, але насправді це дуже затягнута процедура з великою кількістю перевірок і документів. І багато сімей, зокрема й наша, поки нічого не отримали,

– зазначив Андрій.

Чоловік додав, що існує складний процес перевірок та погоджень документів. Водночас він зауважив, що родина не відчула негативного ставлення з боку представників ТЦК, військового керівництва чи ритуальних служб.

Проблема в іншому – у самій системі. Вона побудована так складно й забюрократизовано, що фактично створює величезну кількість перепон,

– пояснив Неліпа.

Для довідки! Максим Неліпа став на захист України на початку повномасштабного вторгнення. Він був командиром розвідувального взводу у Сухопутних військах. З телеведучим попрощалися 23 травня 2025 року у Центрі культури й мистецтв КПІ, писало Еспресо TV. Його поховали на Байковому кладовищі.

Чому родина Максима Неліпи не може встановити пам'ятник?

Раніше Андрій Неліпа розповів, що київська влада досі не може забезпечити уніфікований пам'ятник, який роблять для захисників за кошти міста. Річ у тім, що телеведучий похований на Байковому кладовищі, а не на спеціалізованому секторі почесних поховань.

Родина Неліпи вирішила встановити пам'ятник самостійно, проте для цього потрібна чимала сума – приблизно 150 тисяч гривень. Так, брат військовослужбовця відкрив збір коштів.

Депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова відреагувала на заяву Андрія, наголосивши, що спробує вплинути на ситуацію. Вона попросила вибачення у близьких Неліпи.

Згодом колишня дружина Максима Неліпи, Тамара, розкритикувала його брата за збір на пам'ятник. Жінка припустила, що Андрій може збирати кошти на власні потреби, адже не публікує звітів.