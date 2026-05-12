Жінка зізналася, що досі не може повністю відпустити колишнього чоловіка. Щемливе інтерв'ю Тамара Неліпа дала OBOZ.UA.

Вас також може зацікавити Найважчий період у житті, – донька Степана Гіги розповіла, як переживає втрату батька

Тамара та Максим Неліпа розлучилися ще у 2020 році – за кілька років до його загибелі на війні. Проте жінка зізналася, що навіть після розриву Максим залишається важливою частиною її життя. "Іноді ловлю себе на думці, що досі не можу до кінця відпустити Макса. Хоча вже сім років минуло відтоді, як ми розійшлися, а я весь цей час сама", – сказала вона.

Ексдружина телеведучого пригадала, що навіть намагалася почати нові стосунки, однак під час знайомств постійно згадувала Неліпу. Вона також розповіла, що часто переглядає їхні спільні фотографії та зізналася, що він їй сниться.

Для довідки! Тамара Неліпа разом з дітьми живе в Ізраїлі, куди вони переїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Неліпа є батьком двох дітей – сина Артема та доньки Марії.

Тамара Неліпа з сином / Фото з її фейсбуку

Тамара Неліпа з донькою / Фото з її фейсбуку

У роковини смерті Максима родина планує зібратися разом, аби вшанувати його пам'ять. За словами жінки, її мама, яка нині живе в Ізраїлі, також важко переживає втрату.

Ми нещодавно говорили телефоном, і вона констатувала: "Немає жодного дня, щоб ми його не згадували". У всіх досі є це відчуття несправедливості й болю через те, як усе сталося. Цього року Максу мало б виповнитися лише 50,

– зазначила Тамара.

Також жінка зізналася, що після загибелі Неліпи зовсім інакше почала сприймати новини про війну та втрати.

Після такої страшної втрати ти вже зовсім інакше реагуєш на будь-які новини про обстріли, загострення, загиблих. Кожне повідомлення пропускаєш через себе, і з кожним разом читати нестерпніше,

– поділилася Тамара.

Що відомо про загибель Максима Неліпи?

Після вторгнення Росії у 2022 році він добровільно вступив до лав ЗСУ. Спочатку Неліпа служив у Територіальній обороні, а згодом долучився до підрозділів безпілотних систем. Там він отримав звання старшого лейтенанта та став командиром роти.

12 травня 2025 року Максим Неліпа загинув під час виконання бойового завдання на фронті. 24 травня у Києві рідні, друзі, колеги та побратими попрощалися з військовим і телеведучим.