Про це повідомляє Show 24 з посиланням на Еспресо TV. Видання опублікувала фото та відео з прощання.

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Прощання з Максимом Неліпою відбувається у Центрі культури й мистецтв КПІ. На прохання матері полеглого українського захисника поховають на Байковому кладовищі.

На відео видно, що попрощатися з актором прийшли цивільні та військові. Люди стають на коліна, аби віддати шану загиблому герою. Чути, як грає пісня "Піккардійської Терції" "Гей, пливе кача".