Глущенко також пригадала, як Неліпа покинув "Дизель шоу". Пише Show 24 з посиланням на ТСН.ua.

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Яна Глущенко розповіла, що дізналась про загибель Максима Неліпи від чоловіка. В акторки немає сторінки у фейсбуці, адже її заблокували через росіян, тому жінка не завжди в курсі останніх новин.

У перші хвилини я просто не могла в це повірити. У мене було абсолютне несприйняття цієї інформації. І в мене є така особливість, коли я дізнаюсь такі жахливі новини, я починаю задихатися, мені наче не вистачає повітря. Макс настільки весела людина, але з дуже сумними очима. Людина, яка з нічого могла зробити щось неймовірне,

– поділилась вона.

Глущенко дізналась, що Неліпа покидає "Дизель шоу" від керівництва студії. Однак акторка досі не знає, чому він насправді прийняв таке рішення. Яна зазначила, що все трапилося дуже швидко.

Наскільки я можу зрозуміти, вони з керівництвом студії поговорили й вирішили більше не співпрацювати. Ми, актори, це дізналися по факту, а що між ним і керівництвом трапилося – це таємниця, покрита мороком. Нам просто сказали: "Макс більше не працює". І все, більше ніяких подробиць,

– пригадала Яна Глущенко.

Акторка додала, що не питала про це у Максима Неліпи. Каже, що він завжди був закритий. Глущенко зізналась, що більше спілкувалася з його дружиною, яка працювала на знімальному майданчику і допомагала з кейтерингом.

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