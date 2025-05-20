Про це Андрій Неліпа розповів в коментарі українській службі BBC, передає Show 24. Він пояснив, чому син телеведучого може не приїхати на похорон батька.

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Андрій Неліпа розповів, що на початку повномасштабного вторгнення 17-річний хлопець разом з матір'ю виїхав до Ізраїлю як біженець, де й проживає зараз. Він долучився до ізраїльських збройних сил, як вимагає процес репатріації. Син Максима Неліпи вже повнолітній та, крім громадянства України, має громадянство Ізраїлю.

Військовослужбовця поховають наприкінці цього тижня на Байковому кладовищі – це прохання матері.

Колона буде рухатися від шпиталю до Майдану. Там зроблять зупинку. А тоді підуть на прощання в ДК КПІ, де вчився Максим,

– зазначив Андрій Неліпа.

Як тільки отримають дозвіл на поховання, оголосять дату похорону. Андрій хотів організувати все так, аби на прощання з братом приїхали родичі з-за кордону, зокрема і чоловіки. До підготовки похорону також залучені працівники ТЦК, які пояснили, що закон для всіх один і винятків немає.

Якщо людина призовного віку та є громадянином України, а він по факту є громадянином України й він призовного віку, то винятків для цього немає,

– пояснив брат Максима Неліпи.

Андрій зазначив, що синові Максима Неліпи дозвіл на виїзд з Ізраїлю має дати командування, адже він є військовослужбовцем ЦАХАЛу. Однак не факт, що хлопець зможе повернутися, якщо його отримає.

Їхати чи не їхати – має вирішити сам хлопець,

– зауважив Андрій.

Пізніше стало відомо, що сім'я з Ізраїлю не приїде на похорон. Вони ухвалили таке рішення через далеку дорогу і складну логістику. Родичі відвідають могилу Максима Неліпи через деякий час.

Андрій Неліпа розповів, що запише прощання з братом на відео та передасть його синові загиблого захисника, якщо хлопець все ж не приїде.

Ми передамо деякі особисті речі батька, а також грошові допомогу, яку виділить держава. Але питання про повернення він має вирішити сам,

– сказав він.

Що кажуть в ДПСУ

Речник голови Державної прикордонної служби України Андрій Демченко пояснив, що після перетину кордону хлопцю потрібно буде стати на військовий облік, а тоді оформити відстрочку на підставі документів про загибель батька. Для виїзду з України синові Максима Неліпи треба три документи:

документ, що підтверджує родинні зв'язки;

письмове підтвердження загибелі батька;

довідка про відстрочку від мобілізації та відмітка про неї у військово-обліковому документі.

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