Українські ведучі, журналісти, митці з болем реагують на загибель Максима Неліпи, пише Show 24. Вони оплакують втрату друга та колеги і вшановують його пам'ять.

Зверніть увагу Шоумен, актор "Дизель шоу", захисник: чим був відомий Максим Неліпа, який загинув на фронті

Анатолій Анатоліч

Шоумен показав відео, яке зняв під час останньої зустрічі з Максимом Неліпою.

Коли ми в останнє бачилися з тобою, ми співали, говорили й сміялися. І домовлялися що знову побачимося. А я знімав ці відео для себе і не збирався це постити. Але… Вічна пам'ять, Максе. На щиті, Герою,

– написав Анатолій Анатоліч.

Костянтин Грубич

Журналіст розповів, що замість свого нового фото у вишиванці вирішив опублікувати доречніший знімок – Максима Неліпи у формі. Він поділився, що не був близько знайомим з колишнім колегою.

Колись мені пропонували вести телевікторину, від якої начебто "втомився" Неліпа. Я тоді відмовився, бо не бачив себе аж таким шоуменом на потоці (це велика праця й окремий хист) у чужому для мене форматі. Але своїм героїчним життям і смертю "шоумен" довів "журналісту", що формати можуть мінятися. Сталими є справжність і сміливість,

– підкреслив Грубич.

Ірма Вітовська-Ванца

Акторка розповіла, яким у її пам'яті залишиться Максим Неліпа, та подякувала йому за захист.

Веселий, дотепний, кмітливий з неймовірним почуттям гумору. Макс, дякую за захист. Спочивай, Герою,

– звернулась акторка до захисника.

Леся Нікітюк

Ведуча поділилась, що разом із захисником у вічність відійшла й частина дитинства того покоління, що виросло на його проєктах і програмах.

Максим Неліпа загинув у бою, а з ним і шматок нашого дитинства. Світла пам'ять воїну! Світла пам'ять прекрасному телеведучому й актору! Співчуття родині і дітям! Вічна слава Герою,

– написала ведуча.



Зірки про загибель Максима Неліпи / Фото з інстаграм-сторіз

Юрій Журавель

Музикант і художник присвятив новий малюнок Максиму Неліпі.

Людина-усмішка. Назарій Яремчук і Венсан Кассель в одній особі. Захист України – справа кожного. І він ціною свого життя довів, що артистам там не до піару. Герої не вмирають,

– підкреслив Журавель.

Олена Філонова

"У бою загинув наш колега, телеведучий Макс Неліпа. Не вірю, важка втрата. Мої щирі співчуття рідним і близьким. Макс, твоя усмішка завжди буде в нашій пам'яті", – написала телеведуча.

Марічка Падалко

Ведуча поділилась знімком Максима Неліпи з фронту.

"Світла пам'ять. Дякую за захист. Неможливо в це повірити", – додала Падалко.

Тіна Кароль



Зірки про загибель Максима Неліпи / Фото з інстаграм-сторіз

Коля Сєрга



Зірки про загибель Максима Неліпи / Фото з інстаграм-сторіз

Маша Єфросиніна



Зірки про загибель Максима Неліпи / Фото з інстаграм-сторіз