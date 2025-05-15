Украинские ведущие, журналисты, художники с болью реагируют на гибель Максима Нелипы, пишет Show 24. Они оплакивают потерю друга и коллеги и чтят его память.
Обратите внимание Шоумен, актер "Дизель шоу", защитник: чем был известен Максим Нелипа, погибший на фронте
Анатолий Анатолич
Шоумен показал видео, которое снял во время последней встречи с Максимом Нелипой.
Когда мы в последний раз виделись с тобой, мы пели, говорили и смеялись. И договаривались что снова увидимся. А я снимал эти видео для себя и не собирался это постить. Но... Вечная память, Максу. На щите, Герою,
– написал Анатолий Анатолич.
Константин Грубич
Журналист рассказал, что вместо своего нового фото в вышиванке решил опубликовать более уместный снимок – Максима Нелипы в форме. Он поделился, что не был близко знаком с бывшим коллегой.
Когда-то мне предлагали вести телевикторину, от которой вроде бы "устал" Нелипа. Я тогда отказался, потому что не видел себя таким уж шоуменом на потоке (это большой труд и отдельный талант) в чужом для меня формате. Но своей героической жизнью и смертью "шоумен" доказал "журналисту", что форматы могут меняться. Постоянными являются подлинность и смелость,
– подчеркнул Грубич.
Ирма Витовская-Ванца
Актриса рассказала, каким в ее памяти останется Максим Нелипа, и поблагодарила его за защиту.
Веселый, остроумный, сообразительный с невероятным чувством юмора. Макс, спасибо за защиту. Покойся, Герой,
– обратилась актриса к защитнику.
Леся Никитюк
Ведущая поделилась, что вместе с защитником в вечность отошла и часть детства того поколения, выросшего на его проектах и программах.
Максим Нелипа погиб в бою, а с ним и кусок нашего детства. Светлая память воину! Светлая память прекрасному телеведущему и актеру! Соболезнования семье и детям! Вечная слава Герою,
– написала ведущая.
Звезды о гибели Максима Нелипы / Фото из инстаграм-сториз
Юрий Журавель
Музыкант и художник посвятил новый рисунок Максиму Нелипе.
Человек-улыбка. Назарий Яремчук и Венсан Кассель в одном лице. Защита Украины – дело каждого. И он ценой своей жизни доказал, что артистам там не до пиара. Герои не умирают,
– подчеркнул Журавель.
Елена Филонова
"В бою погиб наш коллега, телеведущий Макс Нелипа. Не верю, тяжелая потеря. Мои искренние соболезнования родным и близким. Макс, твоя улыбка всегда будет в нашей памяти", – написала телеведущая.
Маричка Падалко
Ведущая поделилась снимком Максима Нелипы с фронта.
"Светлая память. Спасибо за защиту. Невозможно в это поверить", – добавила Падалко.
Тина Кароль
Звезды о гибели Максима Нелипы / Фото из инстаграм-сториз
Коля Серга
Звезды о гибели Максима Нелипы / Фото из инстаграм-сториз
Маша Ефросинина
Звезды о гибели Максима Нелипы / Фото из инстаграм-сториз