Глущенко также вспомнила, как Нелипа покинул "Дизель шоу". Пишет Show 24 со ссылкой на ТСН.ua.

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Яна Глущенко рассказала, что узнала о гибели Максима Нелипы от мужа. У актрисы нет страницы в фейсбуке, ведь ее заблокировали из-за россиян, поэтому женщина не всегда в курсе последних новостей.

В первые минуты я просто не могла в это поверить. У меня было абсолютное неприятие этой информации. И у меня есть такая особенность, когда я узнаю такие ужасные новости, я начинаю задыхаться, мне как будто не хватает воздуха. Макс настолько веселый человек, но с очень грустными глазами. Человек, который из ничего мог сделать что-то невероятное,

– поделилась она.

Глущенко узнала, что Нелипа покидает "Дизель шоу" от руководства студии. Однако актриса до сих пор не знает, почему он на самом деле принял такое решение. Яна отметила, что все случилось очень быстро.

Насколько я могу понять, они с руководством студии поговорили и решили больше не сотрудничать. Мы, актеры, это узнали по факту, а что между ним и руководством случилось – это тайна, покрытая мраком. Нам просто сказали: "Макс больше не работает". И все, больше никаких подробностей,

– вспомнила Яна Глущенко.

Актриса добавила, что не спрашивала об этом у Максима Нелипы. Говорит, что он всегда был закрыт. Глущенко призналась, что больше общалась с его женой, которая работала на съемочной площадке и помогала с кейтерингом.

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