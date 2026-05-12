Женщина призналась, что до сих пор не может полностью отпустить бывшего мужа. Трогательное интервью Тамара Нелипа дала OBOZ.UA.

Тамара и Максим Нелипа развелись еще в 2020 году – за несколько лет до его гибели на войне. Однако женщина призналась, что даже после разрыва Максим остается важной частью ее жизни. "Иногда ловлю себя на мысли, что до сих пор не могу до конца отпустить Макса. Хотя уже семь лет прошло с тех пор, как мы разошлись, а я все это время одна", – сказала она.

Экс-супруга телеведущего вспомнила, что даже пыталась начать новые отношения, однако во время знакомств постоянно вспоминала Нелипу. Она также рассказала, что часто просматривает их совместные фотографии и призналась, что он ей снится.

Для справки! Тамара Нелипа вместе с детьми живет в Израиле, куда они переехали после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Нелипа является отцом двоих детей – сына Артема и дочери Марии.

Тамара Нелипа с сыном / Фото с ее фейсбука

Тамара Нелипа с дочерью / Фото с ее фейсбука

В годовщину смерти Максима семья планирует собраться вместе, чтобы почтить его память. По словам женщины, ее мама, которая сейчас живет в Израиле, также тяжело переживает потерю.

Мы недавно говорили по телефону, и она констатировала: "Нет ни одного дня, чтобы мы его не вспоминали". У всех до сих пор есть это ощущение несправедливости и боли из-за того, как все произошло. В этом году Максу должно было бы исполниться всего 50,

– отметила Тамара.

Также женщина призналась, что после гибели Нелипы совсем иначе начала воспринимать новости о войне и потери.

После такой страшной потери ты уже совсем иначе реагируешь на любые новости об обстрелах, обострении, погибших. Каждое сообщение пропускаешь через себя, и с каждым разом читать невыносимее,

– поделилась Тамара.

Что известно о гибели Максима Нелипы?

После вторжения России в 2022 году он добровольно вступил в ряды ВСУ. Сначала Нелипа служил в Территориальной обороне, а впоследствии присоединился к подразделениям беспилотных систем. Там он получил звание старшего лейтенанта и стал командиром роты.

12 мая 2025 года Максим Нелипа погиб во время выполнения боевого задания на фронте. 24 мая в Киеве родные, друзья, коллеги и побратимы попрощались с военным и телеведущим.