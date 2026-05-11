Его дочь поделилась тем, как переживает смерть отца. Об этом она рассказала в интервью изданию Telegraf.

Квитослава и Степан оставались рядом с отцом до последних минут его жизни.

Это самый тяжелый период в моей жизни. Эту потерю невозможно описать словами, и я понимаю, что эта боль не пройдет никогда. Но сейчас мы хотим продолжить его дело, потому что до последних дней папа говорил лишь о том, как он нами гордится и как сильно верит в нас. Именно это сегодня дает силы двигаться дальше,

– сказала Квитослава.

Как известно, музыкальное наследие Степан Гига оставил в наследство обоим своим детям, поэтому сейчас они имеют возможность выполнять его песни и продолжать творческий путь отца. Об этом Квитослава и Степан Гига-младший рассказали в интервью, которое вышло на ютуб-канале ТСН Гламур.

Что известно о смерти Степана Гиги?

В ноябре 2025 года стало известно, что Степан Гига находится в больнице в тяжелом состоянии. Его команда сообщила, что артист перенес операцию

Врачи пытались стабилизировать его состояние, однако через несколько недель певец умер в реанимации во Львове.

Дети Степана Гиги впоследствии раскрыли, что причиной смерти певца стал сахарный диабет и инфекция, с которыми его организм не смог справиться.

Похороны певца состоялись во Львове. Сначала прошла заупокойная служба в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, после чего Степана Гигу похоронили на Лычаковском кладбище.