Петиция размещена на сайте Президента Украины. Ее автором является Папазова Галина Анатольевна.

Степану Гиге хотят присвоить звание "Герой Украины" посмертно за "выдающийся, многолетний вклад в сохранение, развитие и популяризацию украинской культуры, за формирование и утверждение украинской национальной идентичности".

Почти полвека творческая деятельность Степана Петровича была направлена на служение украинской песни. Его музыка укрепляла национальное сознание, воспитывала любовь к родной земле, украинскому языку и народу,

– говорится в петиции.

В документе отмечается, что в период, когда русскоязычный культурный продукт доминировал среди представителей украинской эстрады, Степан Петрович "доказал, что на украинском языке возможно создавать популярные, конкурентные эстрадные произведения, которые получают общенациональное признание и распространяются миллионными копиями".

Заметим, ранее команда народного артиста Украины опубликовала в инстаграме сообщение, в котором отметила, что не умаляет подвига украинских военных и благодарна им за защиту страны, за свободу и за возможность работать. Представители Гиги добавили, что именно "благодаря им звучит украинская песня".

Среди деятелей культуры и искусства, которые имеют звание "Герой Украины": Андрей Кузьменко, Владимир Ивасюк, Назарий Яремчук, Василий Зинкевич, Ада Роговцева, Игорь Поклад, Нина Матвиенко, Юрий Рыбчинский и другие.

