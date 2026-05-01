Об этом говорится на сайте Офиса Президента.

Читайте также Должен продолжить дело отца: что известно о единственном сыне Степана Гиги

Владимир Зеленский отметил, что звание Героя Украины – государственная награда, высшая степень отличия в Украине, которая присваивается за выдающиеся героические поступки или трудовые достижения.

Глава государства обратился к премьер-министру Юлии Свириденко с просьбой проработать затронутый в петиции вопрос и внести соответствующие предложения в установленном порядке.

Инициатором петиции выступила Папазова Галина Анатольевна. Степану Гизе хотят присвоить звание Героя Украины "за его выдающийся, многолетний вклад в сохранение, развитие и популяризацию украинской культуры, за формирование и утверждение национальной идентичности".

В конце марта петиция набрала необходимых 25 тысяч голосов для рассмотрения президентом.

Друзья, это произошло. Петиция №257302 собрала необходимое количество голосов. Спасибо каждому, кто присоединился, подписал и поддержал это важное дело. Это результат нашей общей веры, единства и неравнодушия,

– говорилось в заметке, опубликованном на официальной странице народного артиста в инстаграме.

Что известно о смерти Степана Гиги?

Напомним, что Степан Гига умер 12 декабря 2025 года. Дети певца, Степан и Квитослава, рассказали, что причиной смерти стал сахарный диабет и инфекция, которую организм не смог преодолеть.

С народным артистом Украины прощались 14 декабря в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове. Похороны состоялись 15 декабря. Гигу похоронили на Лычаковском кладбище.

28 марта в киевском Дворце спорта состоялся большой концерт памяти Степана Петровича, во время которого известные украинские артисты исполнили его хиты.