Сын Степана Гиги долгое время оставался вне внимания публики, хотя всегда играл важную роль в команде отца. Что известно о Степане Гиге младшем и чем занимается музыкант – читайте в материале 24 Канала.

Детство и семья

Степан Гига младший родился в Ужгороде 20 февраля 1993 года. Его мать – бандуристка Галина Гига, вторая жена народного артиста, которая ранее работала администратором Закарпатской филармонии.

Меня папа назвал Степаном, потому что хотел сына и продолжение династии. Он всегда говорил, что мы должны продолжать династию,

– говорил Степан Гига.

В то время семья не была состоятельной. Они проживали в однокомнатной квартире. Степан Петрович начал писать собственные песни на маленьком балконе, где стоял его синтезатор. Первыми слушателями были дети артиста – Квитослава и сын Степан.



Что известно об образовании Степана Гиги младшего?

Степан Гига младший учился в Ужгородской гимназии. Его детство было насыщенным: он ходил в музыкальную школу по классу скрипки, учился игре на гитаре, участвовал в занятиях по футболу и баскетболу, выступал на концертах. Также в школьном возрасте Степан был лидером рок-группы, к которой присоединились его одноклассники.

Парень участвовал в различных конкурсах и фестивалях. В частности, в 14 лет стал лауреатом всеукраинского конкурса "Шаг к звездам".



Высшее образование Степан Гига получил в Прикарпатском национальном университете имени Василия Стефаника. Известно, что в 2024 году Степан выполнил диссертацию и получил степень доктора философии по специальности "Музыкальное искусство".

К слову, Степан Гига младший держит личную жизнь за семью замками. На его странице в фейсбуке указано, что мужчина сейчас находится в отношениях.

Карьера Степана Гиги и чем занимается сейчас

Со временем Степан Гига младший присоединился к команде отца "Друзья мои" и выступал в нем как гитарист. В 2019 году Степан Гига выступил сольно с песней "Дим" на музыкальном проекте "КРАЙ ХИТ.IF". Это стало началом его карьеры как отдельного артиста под псевдонимом STEVE G.

На концертах Степана Гиги он продолжал выступать и как гитарист, и как сольный артист. В его репертуаре как собственные композиции, так и перепевы легендарных песен отца.



Также Степан Гига младший – член творческого союза "Ассоциация деятелей эстрадного искусства Украины". В 2025 году он получил звание заслуженного артиста Украины.

Близкий друг Степана Гиги, Гриць Драпак, на прощании с артистом сказал, что Степан Гига младший должен продолжить дело отца.

Он не имеет морального права перед людьми, перед Богом, чтобы не продолжить его дело. Его песни должны звучать, потому что они имеют смысл, корни, большой фундамент, который заложил мой коллега, великий артист Степан Гига,

– сказал Гриць Драпак.

Этим и занимается сейчас Степан Гига младший вместе с сестрой Квитославой. 28 марта состоялся большой концерт памяти во Дворце спорта, где звездные дети презентовали песню, посвященную папе – "Ты наш ангел".