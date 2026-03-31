Ранее отрывок этого выступления появился на инстаграм-странице охранной компании "Крук", работавшей во время мероприятия. Теперь же Квитослава и Степан представили полную версию композиции и клип к ней.

Трек вышел на ютуб-канале Степана Гиги и называется "Ты наш ангел".

В композиции звучит слова:

Мы скучаем по тебе, как без тебя дальше идти

И пока бьется сердце, в нем будешь жить всегда

Чувствуем, что рядом хоть не с нами ты

Ты наш ангел, что ведет нас с высоты

Автором слов и музыки является Квитослава Гига.

В этой композиции – совместные воспоминания, благодарность и любовь, что не имеет границ. Это не просто песня – это крик души, благодарность и свет, который не угасает,

– отметили дети артиста.

