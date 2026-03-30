FIЇNKA представила обновленную версию хита "Я поклав своє кохання на вівтар", однако она понравилась не всем слушателям. Певица отреагировала на критику на своей странице в инстаграме.

Один из пользователей написал FIЇNKA в инстаграме, что она "исказила" песню Степана Гиги, а также назвал "лягушкой". Артистка поделилась, что получает много таких комментариев.

Я, честно, уже настолько задолбалась, что такие тупорылые люди позволяют себе все, что угодно, в этом интернете безнаказанно. Когда то уже, бляха, будет караться законом, как во многих странах? Есть такие дни, что особенно достают те "моралисты", которые все мои действия в интернете, вне его пределов прикрывают своими "на улице война, а она себе такое позволяет",

– возмутилась FIЇNKA.

Певица также обратилась к людям, которые считают ее танцы под композицию Гиги "неуместными". FIЇNKA предложила им посмотреть оригинальную постановку.

Ответ FIЇNKA на критику / Скриншоты из инстаграма

Отметим, что на сцене Дворца спорта также выступили Артем Пивоваров, Елена Тополя, Никита Киселев, Роман Скорпион и другие. Лайнап артистов объявляли на странице Степана Гиги в инстаграме.

