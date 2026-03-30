FIЇNKA представила оновлену версію хіта "Я поклав своє кохання на вівтар", однак вона сподобалася не всім слухачам. Співачка відреагувала на критику на своїй сторінці в інстаграмі.

Один із користувачів написав FIЇNKA в інстаграмі, що вона "спотворила" пісню Степана Гіги, а також назвав "жабою". Артистка поділилась, що отримує багато таких коментарів.

Я, чесно, вже настільки задовбалась, що такі тупорилі люди дозволяють собі все, що завгодно, в цьому інтернеті безкарно. Коли то вже, бляха, буде каратися законом, як в багатьох країнах? Є такі дні, що особливо дістають ті "моралісти", які всі мої дії в інтернеті, поза його межами прикривають своїми "надворі війна, а вона собі таке дозволяє",

– обурилася FIЇNKA.

Співачка також звернулась до людей, які вважають її танці під композицію Гіги "недоречними". FIЇNKA запропонувала їм подивитися оригінальну постановку.

Відповідь FIЇNKA на критику / Скриншоти з інстаграму

Зазначимо, що на сцені Палацу спорту також виступили Артем Пивоваров, Олена Тополя, Нікіта Кисельов, Роман Скорпіон та інші. Лайнап артистів оголошували на сторінці Степана Гіги в інстаграмі.

