FIЇNKA представила оновлену версію хіта "Я поклав своє кохання на вівтар", однак вона сподобалася не всім слухачам. Співачка відреагувала на критику на своїй сторінці в інстаграмі.
Один із користувачів написав FIЇNKA в інстаграмі, що вона "спотворила" пісню Степана Гіги, а також назвав "жабою". Артистка поділилась, що отримує багато таких коментарів.
Я, чесно, вже настільки задовбалась, що такі тупорилі люди дозволяють собі все, що завгодно, в цьому інтернеті безкарно. Коли то вже, бляха, буде каратися законом, як в багатьох країнах? Є такі дні, що особливо дістають ті "моралісти", які всі мої дії в інтернеті, поза його межами прикривають своїми "надворі війна, а вона собі таке дозволяє",
– обурилася FIЇNKA.
Співачка також звернулась до людей, які вважають її танці під композицію Гіги "недоречними". FIЇNKA запропонувала їм подивитися оригінальну постановку.
Відповідь FIЇNKA на критику / Скриншоти з інстаграму
Зазначимо, що на сцені Палацу спорту також виступили Артем Пивоваров, Олена Тополя, Нікіта Кисельов, Роман Скорпіон та інші. Лайнап артистів оголошували на сторінці Степана Гіги в інстаграмі.
Що відомо про смерть Степана Гіги?
Степан Гіга помер 12 грудня 2025 року. Йому було 66 років.
Незадовго до цього у команді артиста повідомили про скасування всіх найближчих концертів у зв'язку з проведенням термінової операції.
Нещодавно діти Гіги, Степан і Квітослава, розкрили, що причиною смерті співака стали цукровий діабет та інфекція, яку його організм не зміг подолати.
Похорон народного артиста України відбувся 15 грудня у Львові. З ним попрощалися у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.
Поховали Степана Петровича на Личаківському кладовищі.