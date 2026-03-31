Син Степана Гіги тривалий час залишався поза увагою публіки, хоч завжди відігравав важливу роль у команді батька. Що відомо про Степана Гігу молодшого та чим займається музикант – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дитинство та родина

Степан Гіга молодший народився в Ужгороді 20 лютого 1993 року. Його мати – бандуристка Галина Гіга, друга дружина народного артиста, яка раніше працювала адміністраторкою Закарпатської філармонії.

Мене тато назвав Степаном, бо хотів сина і продовження династії. Він завжди казав, що ми мусимо продовжувати династію,

– казав Степан Гіга.

На той час родина не була заможною. Вони проживали в однокімнатній квартирі. Степан Петрович почав писати власні пісні на маленькому балконі, де стояв його синтезатор. Першими слухачами були діти артиста – Квітослава та син Степан.



Степан Гіга з дружиною Галиною і сином Степаном / Фото "АгроГазда"

Що відомо про освіту Степана Гіги молодшого?

Степан Гіга молодший навчався в Ужгородській гімназії. Його дитинство було насиченим: він ходив у музичну школу з класу скрипки, вчився грі на гітарі, брав участь у заняттях з футболу й баскетболу, виступав на концертах. Також у шкільному віці Степан був лідером рок-гурту, до якого долучилися його однокласники.

Хлопець брав участь у різних конкурсах і фестивалях. Зокрема, у 14 років став лауреатом всеукраїнського конкурсу "Крок до зірок".



Степан Гіга молодший / Фото з інстаграму Степана Гіги

Вищу освіту Степан Гіга здобув у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Відомо, що у 2024 році Степан виконав дисертацію та здобув ступінь доктора філософії за спеціальністю "Музичне мистецтво".

До слова, Степан Гіга молодший тримає особисте життя за сімома замками. На його сторінці у фейсбуці вказано, що чоловік зараз перебуває у стосунках.

Кар'єра Степана Гіги та чим займається зараз

З часом Степан Гіга молодший долучився до команди батька "Друзі мої" та виступав у ньому як гітарист. У 2019 році Степан Гіга виступив сольно з піснею "Дим" на музичному проєкті "КРАЙ ХІТ.IF". Це стало початком його кар'єри як окремого артиста під псевдонімом STEVE G.

STEVE G – "Пробач": дивіться відео онлайн

На концертах Степана Гіги він продовжував виступати і як гітарист, і як сольний артист. У його репертуарі як власні композиції, так і переспіви легендарних пісень батька.



Степан Гіга молодший / Фото пресслужби

Також Степан Гіга молодший – член творчої спілки "Асоціація діячів естрадного мистецтва України". У 2025 році він отримав звання заслуженого артиста України.

Близький друг Степана Гіги, Гриць Драпак, на прощанні з артистом сказав, що Степан Гіга молодший мусить продовжити справу батька.

Він не має морального права перед людьми, перед Богом, щоб не продовжити його справу. Його пісні мають звучати, тому що вони мають зміст, корені, великий фундамент, який заклав мій колега, великий артист Степан Гіга,

– сказав Гриць Драпак.

Цим і займається зараз Степан Гіга молодший разом із сестрою Квітославою. 28 березня відбувся великий концерт пам'яті у Палаці спорту, де зіркові діти презентували пісню, присвячену татові – "Ти наш янгол".