Соответствующее видео опубликовали на инстаграм-странице охранной компании "Крук", которая вчера работала на концерте памяти Гиги.

Квитослава и Степан пошли по стопам отца и выступали вместе с ним. Сейчас они продолжают дело Степана Гиги. Посвящение певцу от детей стало самым трогательным моментом вечера.

Момент, который растрогал каждого сегодня,

– говорится в заметке.

В песне есть такие слова:

Ми сумуємо за тобою,

Як без тебе далі йти?

І допоки б'ється серце, у ньому житимеш завжди.

Відчуваємо, що поруч, хоч не з нами ти.

Ти наш янгол, що веде нас з висоти.

Реакция сети

"Мурашки по коже. Голоса очень красивые и песня в самое сердце".

"Молодцы. Квитослава, Степан – вы самые лучшие дети. Слушаешь и мурашки бегают".

"Дети легендарного отца – супер".

"До слез ваше исполнение. Уважайте песни своего папы. Вы его лучшее сокровище".

"Невероятный концерт! Спасибо всем участникам и организаторам. Квитка и Степан так красиво пели. Какие они красивые, какие голоса! Супер!"

Реакция сети на песню, которую дети посвятили Степану Гизе / Скриншоты из инстаграма

Заметим, что на концерте памяти Степана Гиги выступали многие украинские артисты, лайнап объявляли на официальной странице артиста в инстаграме. В частности, Роман Скорпион, Геля Зозуля, Михаил Грицкан, IVAN NAVI, группа "Будьмо", Никита Киселев, FIЇNKA, Наталья Бучинская и другие.

Артем Пивоваров исполнил легендарную "Яворину", посвященную Назарию Яремчуку, который умер в 43-летнем возрасте от рака желудка. Слова к песне написал поэт-песенник Степан Галябарда.

