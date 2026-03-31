Про це повідомив брат Неліпи, Андрій, на своїй сторінці у фейсбуці.

Ніяких виплат та пільг наша родина не має. Але це не так важливо, як інша проблема: київська влада не може забезпечити Максу пам'ятник із плитою на могилі – уніфікований "козацький хрест" з кольоровим фото на надгробку, як зазвичай за кошти Києва роблять для захисників,

– написав Андрій Неліпа.

Чоловік пояснив, що причина у тому, що Максим Неліпа похований на Байковому кладовищі біля родичів, а не на спеціалізованому секторі почесних поховань, де спочивають захисники та захисниці.

Як з'ясувалося, у Києві такі сектори діють виключно на Лісовому, Берковецькому, Південному, Совському кладовищах та у Лук'янівському заповіднику. Не розумію, чому не враховано варіанти поховання киян-захисників на будь-яких кладовищах,

– додав брат телеведучого.

Андрій наголосив, що на ситуацію не впливає навіть те, що його брат – військовий, видатна особа, корінний киянин та має орден "За заслуги".

Ми вже там й замовили бетонне плато, й наче все підготували. Нам обіцяли. Навіть договір підписали. Але ні, як з'ясувалося – не можна, помилка,

– поділився він.

Для довідки! У вересні 2025 року Володимир Зеленський посмертно нагородив Максима Неліпу орденом "За заслуги" III ступеня, про це йдеться в указі президента України.

Неліпа зазначив, що з подібною проблемою стикаються багато родин українських військових. Водночас він подякував за те, що Максиму виділили гідне місце на кладовищі.

Родина буде замовляти пам'ятник самостійно, проте для цього потрібно приблизно 150 тисяч гривень. Близькі Неліпи не мають таких коштів, тож його брат просить про допомогу.

Важливо! Долучитися до збору коштів можна за посиланням.

У коментарях під дописом депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова написала, що спробує вплинути на ситуацію. Вона попросила вибачення у родини Максима Неліпи.

Ксенія Семенова відреагувала на ситуацію / Скриншот з фейсбуку

