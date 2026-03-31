Об этом сообщил брат Нелипы, Андрей, на своей странице в фейсбуке.

Никаких выплат и льгот наша семья не имеет. Но это не так важно, как другая проблема: киевская власть не может обеспечить Максу памятник с плитой на могиле – унифицированный "казацкий крест" с цветным фото на надгробии, как обычно за средства Киева делают для защитников,

– написал Андрей Нелипа.

Мужчина объяснил, что причина в том, что Максим Нелипа похоронен на Байковом кладбище у родственников, а не на специализированном секторе почетных захоронений, где покоятся защитники и защитницы.

Как выяснилось, в Киеве такие сектора действуют исключительно на Лесном, Берковецком, Южном, Совском кладбищах и в Лукьяновском заповеднике. Не понимаю, почему не учтены варианты захоронения киевлян-защитников на любых кладбищах,

– добавил брат телеведущего.

Андрей отметил, что на ситуацию не влияет даже то, что его брат – военный, выдающаяся личность, коренной киевлянин и имеет орден "За заслуги".

Мы уже там и заказали бетонное плато, и вроде все подготовили. Нам обещали. Даже договор подписали. Но нет, как выяснилось – нельзя, ошибка,

– поделился он.

Для справки! В сентябре 2025 года Владимир Зеленский посмертно наградил Максима Нелипу орденом "За заслуги" III степени, об этом говорится в указе президента Украины.

Нелипа отметил, что с подобной проблемой сталкиваются многие семьи украинских военных. В то же время он поблагодарил за то, что Максиму выделили достойное место на кладбище.

Семья будет заказывать памятник самостоятельно, однако для этого нужно примерно 150 тысяч гривен. Близкие Нелипы не имеют таких средств, поэтому его брат просит о помощи.

В комментариях под сообщением депутат Киевского городского совета Ксения Семенова написала, что попытается повлиять на ситуацию. Она попросила прощения у семьи Максима Нелипы.

