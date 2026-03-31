Президентське подружжя вшанувало пам'ять українців, які загинули внаслідок дій російських загарбників у лютому-березні 2022 року. Відео з церемонії опублікували на їхніх інстаграм-сторінках.

До теми Олена Зеленська чесно сказала, чи хотіла б, щоб її чоловік вдруге був президентом

Подружжя Зеленських встановило лампадки біля меморіалу на території церкви Святого апостола Андрія Первозваного та всіх святих Православної церкви України. Там вони поспілкувалися з місцевими жителями, висловивши співчуття родинам загиблих.

Ми пам'ятаємо і не забудемо, що зробив ворог. Кожен російський убивця, кат і терорист повинен відповісти за кожен злочин проти наших людей. Світла пам'ять кожному, чиє життя забрала Росія, усім, хто загинув у Бучі та по всій Україні від рук російських окупантів,

– написали Володимир та Олена Зеленські в інстаграмі.

Додамо, що в церемонії вшанування жертв Бучі також взяли участь представники парламентів Австрії, Албанії, Бельгії, Болгарії, Великої Британії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Молдови, Німеччини, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Фінляндії, Хорватії, Європейського парламенту, парламентських асамблей НАТО та ОБСЄ.

Для довідки! Російські військові тримали Бучу під окупацією протягом 33 днів – з 27 лютого по 31 березня 2022 року. За цей період загинули 561 цивільний, у тому числі 12 дітей, повідомляє сайт Офісу Президента.

Коли востаннє Володимир і Олена Зеленські з'являлися разом на публіці?