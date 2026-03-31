Про це вона сказала в інтерв'ю Fox News, яке дала під час візиту до Вашингтона. Відео розмови вже опублікували на ютуб-каналі Офісу Президента України.

Перша леді пояснила, що не може впливати на рішення Володимира Зеленського балотуватися чи ні. "Якщо він знову вирішить, що мусить залишитися для того, щоб закінчити процеси, які він розпочав, це буде його рішення", – сказала Олена Зеленська. Водночас досвід попередніх років змінив її ставлення до ролі дружини президента, і тепер вона спокійніше сприймає можливі політичні кроки чоловіка.

Я вже знаю, як жити в цьому світі – світі, коли ти дружина президента. Мене це вже не так лякає, як це було, коли він балотувався вперше. Чи хочу я цього ще раз? Це дуже складний шлях, дуже виснажливий. І я можу сказати, що ми обидва втомлені. Проте є зобов'язання,

– зазначила перша леді України.

Вона також поділилася, що роль першої леді та велика війна сильно вплинули на сімейне життя.

Психологічно це дуже складно, тому що ми поставили на паузу все. І ти спостерігаєш, як зростають твої діти, виростають. Вони вже стають дорослими, а весь цей час ти ніби спостерігаєш за своїм життям трішки збоку. Я не можу сказати, що ми живемо на 100%. Ми все ж таки чекаємо, ми працюємо, ми боремося. І чекаємо на закінчення цієї війни,

– поділилася Олена Зеленська.

До речі, з інтерв'ю, яке Олена та Володимир Зеленські дали ТСН в 2025 році, стало відомо, що президентське подружжя не відвідує психологів. Водночас відновлюватись першій леді допомагає спорт, а також книжки.

