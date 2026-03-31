Про втрату повідомили на сторінці Управління культури та розвитку туризму Дрогобицької міської ради.
Причиною смерті Михайла Мацялка стала хвороба, з якою він боровся тривалий час. Деталей не розсекречують.
Світла пам'ять про Михайла Мацялка назавжди залишиться у серцях рідних, друзів, колег і всіх шанувальників української музики. Його творчість і вагомий внесок у розвиток національної культури житимуть у поколіннях,
– додають у дописі.
Журналіст Михайло Маслій повідомив, що Михайло Мацялко помер у канадському Торонто в колі родини. За його словами, тіло артиста кремують та поховають у Львові на Личаківському цвинтарі.
Що відомо про Михайла Мацялка?
- Михайло Мацялко народився 24 жовтня 1946 року у селі Батятичі Львівської області. Здобув вищу освіту у Дрогобицькому педагогічному інституті імені Івана Франка (зараз – університет).
- У 1990 році Михайло Мацялко став засновником і художнім керівником гурту "Соколи". Разом із ним працював його брат Іван Мацялко та дружина – співачка й композиторка Марія Шалайкевич.
- Музичні твори гурту "Соколи" щодня звучали на львівському радіо й телебаченні та отримували схвальні відгуки від українських та міжнародних видань. У репертуарі колективу були пісні Української повстанської армії, Українських січових стрільців, а також українські народні й авторські пісні.
- Ансамбль з Дрогобича став відомим в Україні та всьому світі. Українська пісня популяризувалась у США, Канаді, Великій Британії, Аргентині та інших країнах.
- У 1995 році Михайло Мацялко став заслуженим, а у 2002 – народним артистом України.