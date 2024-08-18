Виявляється, Олена і Володимир стали ще ближчими завдяки підтримці у важкі часи. Попри те, що пара не може проводити разом багато часу, зірки намагаються не набридати одне одному.

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Я думаю, що не підвела його, і він ніколи не підводить мене. Ми бачимося не так часто, як хотілося б, тому кожна зустріч – це радість. Ми ніколи не втомлюємося одне від одного, ніколи не набридаємо одне одному. І це робить сім'ю сильнішою,

– поділилася Зеленська.

За словами першої леді, дуже важливо вміти поважати своїх близьких і справу, якою ті займаються. Вона вірить у чесність Володимира та щаслива, що може підтримувати його під час вторгнення.

"Це не нормальне життя для будь-якої людини, яка живе в країні, що перебуває у стані війни. Це постійний психологічний тягар і тиск. Я сподіваюся, що коли цей тиск зменшиться, з нашою перемогою, ми зможемо залишатися розсудливими й з нами все буде добре. Але зараз я думаю, що ми емоційно близькі, як ніколи. І ми дуже добре розуміємо один одного", – зауважила Олена.

До того ж дружина президента ще від початку повномасштабної війни знала, що її чоловік залишиться в країні й продовжить керувати. Перша леді пишається стійкістю Зеленського та не хоче, щоб він втратив впертість, сміливість і силу.

У страшні дні, тижні та місяці на початку війни я ні на секунду не сумнівалася, як він себе поведе. Але ще більше я пишаюся його стійкістю. Це довготривалий марафон. Проявити хоробрість один раз можливо – іноді це може бути випадковість. Але коли ти постійно вкладаєш усі свої сили та енергію в досягнення спільної мети, це вимагає чогось більшого,

– підсумувала дружина Зеленського.

Нагадаємо, у 2003-му Олена та Володимир одружилися. Наступного року в них народилася донька Олександра, а у 2013-му – син Кирило. Дівчина наразі здобуває юридичну освіту в одному з українських університетів, а хлопець ходить до школи.