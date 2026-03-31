Об этом она сказала в интервью Fox News, которое дала во время визита в Вашингтон. Видео разговора уже опубликовали на ютуб-канале Офиса Президента Украины.

Первая леди объяснила, что не может влиять на решение Владимира Зеленского баллотироваться или нет. "Если он снова решит, что должен остаться для того, чтобы закончить процессы, которые он начал, это будет его решение", – сказала Елена Зеленская. В то же время опыт предыдущих лет изменил ее отношение к роли жены президента, и теперь она спокойнее воспринимает возможные политические шаги мужа.

Я уже знаю, как жить в этом мире – мире, когда ты жена президента. Меня это уже не так пугает, как это было, когда он баллотировался впервые. Хочу ли я этого еще раз? Это очень сложный путь, очень изнурительный. И я могу сказать, что мы оба уставшие. Однако есть обязательства,

– отметила первая леди Украины.

Она также поделилась, что роль первой леди и большая война сильно повлияли на семейную жизнь.

Психологически это очень сложно, потому что мы поставили на паузу все. И ты наблюдаешь, как растут твои дети, вырастают. Они уже становятся взрослыми, а все это время ты будто наблюдаешь за своей жизнью немножко со стороны. Я не могу сказать, что мы живем на 100%. Мы все же ждем, мы работаем, мы боремся. И ждем окончания этой войны,

– поделилась Елена Зеленская.

Интервью Елены Зеленской для Fox News: смотрите видео онлайн

Кстати, из интервью, которое Елена и Владимир Зеленские дали ТСН в 2025 году, стало известно, что президентская чета не посещает психологов. В то же время восстанавливаться первой леди помогает спорт, а также книги.

