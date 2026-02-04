По меньшей мере, похоже, именно так считает Дональд Трамп. Он ответил на вопросы журналистов по этой теме в Белом доме.
Когда, по мнению Трампа, длилось энергетическое перемирие в Украине и России?
Президент США Дональд Трамп заявил, что нарушения его договоренностей с российским президентом Владимиром Путиным не было. Мол, тот обещал недельную паузу, и сдержал слово.
Пауза была с воскресенья до воскресенья. Она закончилась, и Путин сейчас сильно ударил по ним. Путин сдержал свое слово,
– сказал Трамп.
Более того, глава Белого дома вполне доволен этой паузой. Ведь ценным при суровых зимних погодных условиях является даже короткая передышка.
Обратите внимание: в ночь на 3 февраля 2026 года Россия осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак на Украину, применив более 70 баллистических и крылатых ракет и 450 ударных дронов.
В ряде областей пострадали объекты энергетической инфраструктуры, также жилые дома и гражданские объекты. То есть паузу у Путина использовали разве что для накопления вооружений.
Каким на самом деле было энергетическое перемирие?
Владимир Зеленский указывал, что пауза между ударами России длилась едва ли 4 дня. Президент Украины заявлял, что ожидает реакции США на массированный обстрел, произошедший ночью 3 февраля.
Ранее, 29 января, Дональд Трамп рассказывал, что попросил Владимира Путина временно прекратить обстрелы Украины из-за резкого похолодания. Пауза должна была длиться одну неделю.