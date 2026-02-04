По меньшей мере, похоже, именно так считает Дональд Трамп. Он ответил на вопросы журналистов по этой теме в Белом доме.

Смотрите также Второй раунд переговоров будет вскоре: самолет с российской делегацией приземлился в Абу-Даби

Когда, по мнению Трампа, длилось энергетическое перемирие в Украине и России?

Президент США Дональд Трамп заявил, что нарушения его договоренностей с российским президентом Владимиром Путиным не было. Мол, тот обещал недельную паузу, и сдержал слово.

Пауза была с воскресенья до воскресенья. Она закончилась, и Путин сейчас сильно ударил по ним. Путин сдержал свое слово,

– сказал Трамп.

Более того, глава Белого дома вполне доволен этой паузой. Ведь ценным при суровых зимних погодных условиях является даже короткая передышка.

Обратите внимание: в ночь на 3 февраля 2026 года Россия осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак на Украину, применив более 70 баллистических и крылатых ракет и 450 ударных дронов.



В ряде областей пострадали объекты энергетической инфраструктуры, также жилые дома и гражданские объекты. То есть паузу у Путина использовали разве что для накопления вооружений.

Каким на самом деле было энергетическое перемирие?