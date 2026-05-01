Об этом в эфире 24 Канала отметил председатель аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, добавив, что ожидалось, что Чарльз III будет обходить политику в своей речи перед Конгрессом, однако он эту тему поднял, сделал громкие заявления, на которые конгрессмены реагировали длинными овациями.

Смотрите также Путин испугался громкого визита короля Чарльза в США: что осталось за кадром

Какую важную параллель провел Чарльз III?

Король Великобритании озвучил, что в мире только один раз использовалась 5 статья договора НАТО, которая предусматривает коллективную оборону, и провел параллель с событиями 11 сентября 2001 года. Таким образом, по словам аналитика, король ответил Трампу на его заявления о том, что якобы никогда никто не приходил на помощь США.

Он сказал, что тогда весь мир объединился против терроризма и сейчас надо сделать так же в случае с Украиной, мужественный народ которой борется с агрессией. На это был очередной взрыв аплодисментов в зале,

– рассказал Рыбачук.

По словам главы аналитическо-адвокационной организации, королю Великобритании удалось пройтись по всем болевым точкам нынешних Соединенных Штатов, апеллировать к светлым сторонам законодательства. Важным, со слов Рыбачука, стало высказывание Чарльза III о том, что каждая исполнительная власть должна четко контролироваться. Эти его слова тоже сорвали аплодисменты конгрессменов.

"Король выполнил главную миссию, потому что каждое его высказывание выносилось в бегущую строку. Я потом смотрел много медиа, об Украине говорили все. Множество западных изданий начинали с того, что понимали, что король поддерживает наше государство, но думали, что он может обойти тему Украины. Он не просто вспомнил о ней, а связал в одно целое то, что когда США было трудно, то весь мир пришел им на помощь. А сейчас пришло время отдавать долги и помочь демократической Украине", – озвучил Рыбачук.

Заметьте! По мнению доктора философии, политического эксперта Андрея Городницкого, американский президент имеет к королю Великобритании особое отношение, поэтому предположил, что призывы Чарльза III сплотиться и поддержать Украину будут иметь большее влияние на Трампа, чем подобные слова от других деятелей и политиков, которые уже не раз звучали.

Подытоживая, глава аналитическо-адвокационной организации дал оценку, что король Великобритании провел одну из лучших встреч в Конгрессе. По его словам, все обратили внимание на то, что текст Чарльза III был тщательно подготовлен, и сам он старательно готовился к своему выступлению, отшлифовывая каждое высказывание и шутку.

Зал был просто под гипнозом. Для Украины иметь такого посла и поддержку – это фантастически,

– подчеркнул Рыбачук.

Главные тезисы из речи Чарльза III перед Конгрессом США