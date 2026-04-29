Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий озвучил 24 Каналу мнение, что есть вопрос, кого Трамп уважает больше: Чарльза III или все-таки Владимира Путина. Ведь он чаще общается с российским диктатором.

Как заявление Чарльза III повлияет на Трампа?

Андрей Городницкий отметил, что мировые политики неоднократно призывали США больше помогать Украине, быть партнерами Европы и так далее. Возможно, не настолько публично, не в Конгрессе, но такие заявления звучали постоянно. Однако Трамп гораздо больше уважает Чарльза III. Это подтверждают различные заявления американского лидера.

Трамп очень стереотипно мыслит об огромном количестве мировых событий. В частности, о Букингемском дворце. Было видно, что он относится к королю совсем по-другому. Для него это нечто чрезвычайное. В этом случае, возможно, это будет немного более убедительным, чем другие слова других персоналий,

– сказал политический эксперт.

С другой стороны, Трамп значительно чаще общается с Путиным. Поэтому возникает вопрос, важнее ли для него коммуникация с королем Великобритании чем с Кремлем.

Обратите внимание! Издание Politico считает, что король Чарльз бросил "завуалированный вызов" Трампу. В речи он вспомнил Украину и применение 5 статьи НАТО после теракта 11 сентября 2001 года. Отмечается, что обычно британские монархи передают свои политические послания в зашифрованной форме. По мнению журналистов, такой ответ является "тщательно направленным отпором" Дональду Трампу и его союзникам в Конгрессе. А упоминание об Украине является прямым обращением с призывом к американскому президенту и республиканцам сохранить поддержку Украины со стороны США.

Что сказал Чарльз III в Конгрессе США?

В понедельник, 27 апреля, король Чарльз III и королева Камилла прибыли в США. Стоит отметить, что это первый визит монарха с 2007 года.

Во время визита в США король Великобритании Чарльз III выступил в Конгрессе США. Он подчеркнул важность решительной поддержки Украины для достижения справедливого и прочного мира.

Относительно войны в Украине он также вспомнил события 11 сентября 2001 года, когда НАТО впервые и единственный раз применило статью 5 о коллективной обороне. По мнению короля, сейчас мир нуждается в таком же единстве.

Кроме того, Чарльз III отметил укрепление обороноспособности. Он отметил, настолько уникальным является партнерство между Великобританией и США.

Интересно, что Трамп заявил, что его мать была влюблена в Чарльза III. Кроме того, он сам мечтал жить в Букингемском дворце. Он добавил, что планирует обсудить это с королем.