Однако, ожидается, что встреча пройдет спокойно. Об этом пишет The Guardian.

В каком формате пройдет встреча короля Чарльза III и Трампа?

Встреча короля Великобритании Чарльз III с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне состоится в закрытом формате. Как сообщает СМИ, на этом настояли британские чиновники из-за опасений повторения публичного конфликта, подобного ситуации с президентом Украины Владимир Зеленский в Белом доме в феврале 2025 года.

Ожидается, что монарх предстанет перед журналистами только в начале встречи в Овальном кабинете для короткой фотосессии, после чего переговоры продолжатся без печати. Такой подход должен предотвратить возможные неудобные или конфликтные моменты в публичном пространстве.

Справочно! Король прибыл в Вашингтон накануне вечером, а ключевые события визита запланированы на вторник. В частности, речь идет о двусторонней встрече с Трампом и выступлении перед Конгрессом США.

На мероприятиях Чарльза будут сопровождать представители дворца, а также министерша иностранных дел Великобритании Иветт Купер. По информации дипломатических источников, Купер готов вмешаться в случае усложнения переговоров, хотя в правительстве Британии считают, что король имеет достаточный опыт для самостоятельного ведения диалога даже в сложных ситуациях. Также ожидается, что в своих выступлениях Чарльз может затронуть темы защиты окружающей среды и поддержки Украины, формулируя их в сдержанной дипломатической манере.

Сам Трамп положительно высказался о визите, назвав короля "прекрасным человеком" и выразив ожидания от встречи. В Лондоне же возлагают значительные надежды на этот визит, рассматривая его как возможность улучшить отношения между странами, которые сейчас переживают сложный период.

Важно! Великобритания и США имеют ряд споров. Президент США Дональд Трамп угрожает Великобритании "большими пошлинами" в ответ на британский налог на цифровые услуги, который считается несправедливым по отношению к американским технологическим компаниям.

Кроме того, Трамп также угрожал пересмотреть торговое соглашение между США и Британией из-за недовольства политикой британского премьер-министра Кира Стармера по поводу войны на Ближнем Востоке.

Что известно о скандальной встрече Зеленского и Трампа, какую так опасается король Чарльз III?

В конце февраля 2025 года, в Белом доме состоялась напряженная встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, которая сопровождалась серьезными разногласиями и завершилась эмоциональной дискуссией. В ходе переговоров стороны продемонстрировали разные подходы к вопросу завершения войны.

Трамп заявил, что Зеленский якобы "не готов к миру" и выразил недовольство его позицией, отметив, что Украина имеет ограниченные возможности без поддержки США. В ответ Зеленский подчеркнул, что не согласится на прекращение огня без четких гарантий безопасности и раскритиковал предыдущие попытки дипломатического урегулирования с Россией, продолжавшихся с 2014 года.

Переговоры в Овальном кабинете быстро переросли в эмоциональный спор, после которой украинский президент досрочно покинул Белый дом. После этого Трамп заявил, что Зеленский сможет вернуться к переговорам, когда будет готов принять предложенные условия мира.

В дальнейших комментариях Зеленский подчеркивал готовность к сотрудничеству с американской стороной., хотя сама встреча стала одной из самых напряженных в отношениях между Киевом и Вашингтоном за последнее время.