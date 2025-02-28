Украинская делегация досрочно покинула Белый дом, а запланированная пресс-конференция президентов и подписание "рамочного соглашения" о недрах отменены. Руководитель Центра противодействия дезинформации отреагировал на то, что произошло, передает 24 Канал.

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"Самое важное, что мы все вместе"

Андрей Коваленко на фоне сорванной встречи Трампа и Зеленского напомнил украинцам за четыре важных вещи.

Прежде всего, Украина отстаивает свои интересы в очень сложных условиях. Вопрос о мире в нашей стране остается на столе. Во-вторых, у Украины есть поддержка Европы, которая тоже понимает, что ее "судьба зависит от сегодняшней дипломатии и оборонки".

В-третьих, Россия не достигнет желаемых результатов, потому что эти события никоим образом не влияют на видение их как территории в Арктике со стороны США и сырьевым придатком со стороны Китая. Ну и самое важное – это все мы вместе, наша армия, наш народ – это наша сила. В 2022 году тоже было очень тяжело, помните? Тогда вообще существование страны висело на волоске,

– подытожил руководитель ЦПД.

Напомним, что Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот "не готов к миру".