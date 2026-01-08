Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Линдси Грэма.
Трамп дал отмашку на санкции против России?
Законопроект Линдси Грэма о санкциях не принимают уже много месяцев. Республиканец часто призывал Трампа наконец сделать это, и вот, кажется, это скоро произойдет.
После очень продуктивной встречи с президентом Трампом, на которой мы обсудили ряд вопросов, он дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России, над которым я работал в течение нескольких месяцев вместе с сенатором Блюменталем и многими другими. Это очень своевременное решение, поскольку Украина идет на уступки ради мира, а Путин только говорит, продолжая убивать невинных людей,
– написал сенатор.
Он убежден, что законопроект позволит Трампу "наказать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть, что питает военную машину Путина".
Грэм надеется, что документ поддержат обе партии – возможно, уже на следующей неделе.
Политик объяснил, что законопроект даст Трампу "значительный рычаг влияния" на Китай, Индию и Бразилию. То есть станет стимулом, чтобы прекратить покупать дешевую российскую нефть.
Справка. Грэм в мае 2025 года писал, что его проект предусматривает 500 процентов пошлин для стран, которые закупают российские энергоносители. "Если Китай или Индия прекратят покупать дешевую нефть, военная машина Путина остановится", – выражал уверенность он.
Что предусматривает законопроект Линдси Грэма о санкциях?
Политолог Тарас Загородний в разговоре с 24 Каналом еще летом 2025 года говорил, что у Трампа есть фундаментальный конфликт интересов с Россией по нефти и газу. А проект Грэма касается как раз продажи российской нефти и газа.
А экономист Василий Фурман убежден, что законопроект Линдси Грэма станет для России сокрушительным. В частности, в эфире 24 Канала эксперт объяснил: Россия продает свои энергоресурсы преимущественно в Индию и Китай. Если ввести вторичные санкции, эти страны ничего не будут покупать у России и Кремль недополучит средства.