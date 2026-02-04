Об этом сообщил Первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
Как сейчас выглядит киевская ТЭЦ?
Денис Шмыгаль показал последствия российской атаки генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, который приехал с визитом в Киев.
По словам министра, враг нанес ракетный удар по энергообъекту, который обеспечивает теплом жителей города.
Обстрел был сознательный. Именно тогда, когда температура опустилась до -25°C. Этому преступлению должна быть дана надлежащая оценка. Подчеркнули это вместе с Министром иностранных дел Андреем Сибигой,
– написал Шмыгаль.
Он также акцентировал на важности усиления защиты объектов тепло- и электроснабжения, включая системы ПВО и ракеты к ним, ведь Россия наращивает собственное производство.
Как выглядит ТЭЦ после ночной атаки / Фото: Денис Шмыгаль
Кроме этого, Рютте и Шмыгаль обсудили сотрудничество в противодействии кибернетическим угрозам в энергосекторе. По словам министра энергетики, обмен опытом поможет усилить защиту инфраструктуры.
Что известно об атаке 3 февраля?
В ночь на 3 февраля враг запустил по Украине более 520 ракет и дронов. Основными целями стали энергообъекты на Киевщине, Харьковщине, Днепропетровщине, Винницкой, Одесской области.
Компания "Евро-реконструкция" сообщила, что под удар россиян попала Дарницкая ТЭЦ в Киеве. Известно, что повреждения существенные, поэтому восстановление будет происходить поэтапно после тщательной проверки оборудования.
После атаки России 3 февраля без отопления остались около 1100 домов. Чтобы избежать оттаивания систем, утром в них слили воду из отопления.