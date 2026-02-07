Об этом генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко написал в соцсети Х (бывший твитер). Он отметил, что Россия специально стремится усилить страдания украинцев.
Смотрите также Террор энергетики, пожары и раненые: какие последствия массированной атаки 7 февраля
Правда ли, что в Украине может произойти гуманитарный кризис?
Максим Тимченко подчеркнул, что в ночь на 7 февраля оккупанты выпустили против Украины 40 ракет и 400 дронов, которые уничтожили подстанции, линии электропередач и электростанции. Две электростанции ДТЭК получили серьезные повреждения.
"Пока мир наблюдает, российские дроны и ракеты разрушают остатки энергетической системы Украины", – написал он.
Сейчас энергетики оценивают убытки.
Работа энергетиков в Украине в мороз / Фото со страницы Максима Тимченко
Цель россиян очевидна: воспользоваться новой волной морозов и максимально усилить страдания людей.
Обратите внимание! До понедельника, 9 февраля, температура снизится до -20 градусов.
Если мы не получим дополнительные боеприпасы для противовоздушной обороны и более мощную дипломатическую поддержку в ближайшее время, энергетический кризис в Украине быстро перерастет в гуманитарный кризис,
– заявил гендиректор ДТЭК.
Важно! 7 февраля президент Украины провел "довольно жесткий разговор о работе мобильных огневых групп". В ближайшие дни руководители областей, Воздушные силы ВСУ и Министерство обороны Украины должны дополнительно усилить компоненту мобильных огневых групп в общей системе защиты определенных областей.
Насколько сильные морозы будут в Украине в ближайшее время?
8 февраля на западе и юге, в соответствии с прогнозом Укргидрометцентра, ночью 0...-2 градуса, на севере до -6...-8, в центре -7...-9 градусов. Днем теплее.
Но в этот день начнется перестройка синоптических процессов, поэтому потом будет значительно холоднее – местами даже до 25 градусов мороза.
Вероятно, с середины следующей недели ситуация изменится к лучшему, потому что уже в четверг, 12 февраля, холодный антициклон будет отходить в восточном направлении.
Согласно данным портала Ventusky, 9 февраля в Украине в среднем будет -10 градусов днем, а вот ночью -15. Во вторник, 10 февраля, днем будет -5...-7 градусов, ночью до -18.
Данные о погоде в Украине утром 10 февраля 2026 года на портале Ventusky / Скриншот 24 Канала
Кстати, подробный прогноз погоды вашего города теперь в новом сервисе 24 Канала. Данные обновляем ежедневно.
Какая ситуация с энергетикой в Украине сейчас?
После ночной и утренней атаки 7 февраля атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации, один блок АЭС автоматически отключился. Украина привлекла импорт электрической энергии и активировала запрос на аварийную помощь от Польши.
В большинстве регионов Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. А там, где их не было, – увеличили объем отключений.
"Под ударом были подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ – основа энергосети Украины. Враг ударил также по генерации: Бурштынской ТЭС и Добротворской ТЭС", – написал министр энергетики Денис Шмыгаль.
Бурштынская ТЭС приостановила работу. Вода и тепло в домах бурштынцев появятся разве что до утра 8 февраля.
Жители поселка Добротвор также были без воды, тепла и электроэнергии, но днем 7 февраля эти услуги восстановили.
Энергетический эксперт Станислав Игнатьев заявил, что есть информация о повреждении Западноукраинской подстанции – крупнейшей в Европе. Она отвечает за распределение электроэнергии в западных регионах страны.
Владимир Зеленский заявил, что россияне целенаправленно ударили по энергетическим объектам, от которых зависит работа украинских атомных станций. А это ставит под угрозу и безопасность Европы.